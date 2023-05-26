لابد من الحسم أمام الفيحاء .. الاتحاد مهدد بمواجهة الطائي "مكسور الظهر"

تامر أبو سيدو
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دوري روشن السعوديالإتحادالنصرالهلال

الاتحاد بحاجة للفوز لحسم اللقب رسميًا

يحتاج الاتحاد للفوز على الفيحاء مساء غدٍ الثلاثاء ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي ليحسم اللقب لصالحه رسميًا بغض النظر عن نتيجة مباراة مطارده النصر أمام الاتفاق بالدمام في نفس التوقيت.

الاتحاد حال تعثره بالتعادل أم الخسارة سيحتاج للفوز على الطائي في مباراة الجولة الأخيرة التي ستقام في جدة ليُتوج بطلًا، وإلا سيتغير مسار اللقب إلى النصر حال جمعه 6 نقاط من آخر مباراتين.

العميد يدخل لقاء الفيحاء في المجمعة يوم غدٍ وهو مهدد بمواجهة الطائي "مكسور الظهر"، حيث تُهدد البطاقة الصفراء 7 من نجومه المهمين بالغياب عن آخر مباريات الموسم.

الأمر يتعلق بكلٍ من مارسيلو جروهي وأحمد بامسعود وبرونو هنريكي وعوض الناشري وعبد الرحمن العبود وإيجور كورونادو وعبد الرزاق حمدالله، وجُلهم يُعدوا من العناصر الأساسية في الفريق والتي لا غنى عنه أبدًا لدى المدرب نونو سانتو.

ذلك التهديد يحث الاتحاد على حسم كل شيء في المجمعة يوم غدٍ وعدم الانتظار أبدًا لمفاجآت الجولة الأخيرة، خاصة أن الطائي فريق يُجيد اللعب أمام الكبار ومواجهته بغياب عدد من العناصر الأساسية قد ينتج عنه كارثة كبيرة في جدة وفرحة هائلة في الرياض.

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