خوفًا من المخاطرة .. خبر يُسعد النصر وجماهيره قبل مواجهة العين الآسيوية!

تعرف على آخر تطورات مباراة العين والنصر الآسيوية

تلقت جماهير نادي النصر خبرًا سارًا قبل مواجهة فريقها ضد العين الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والمقرر إقامته مساء الإثنين.

ويستضيف العين نظيره النصر مساء الإثنين المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

وأعلن نادي العين عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن تأكد غياب المهاجم التوجولي لابا كودجو مهاجم الفريق، بسبب الإصابة التي يُعاني منها.

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وكشف نيكولاس تزوروديس طبيب العين، عن أنه لن يتم المخاطرة باللاعب لابا كودجو، لأنه يتابع برنامج التأهيل، مُشيرًا إلى أنه يأمل أن يكون جاهزًا في مباراة الإياب.

وأما عن حالة الحارس الأساسي خالد عيسى، قال طبيب العين: "عيسى يتعافى بصورة جيدة، ومن الممكن أن يكون جاهزًا لمباراة النصر القادمة في ذهاب دوري أبطال آسيا".