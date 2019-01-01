لابا كودجا ينضم للغائبين عن تدريبات العين استعدادًا للجزيرة

مباراة مهمة تنتظر العين في كأس الخليج العربي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

واصل العين تدريباته الإعدادية لمواجهة الجزيرة يوم الجمعة القادم على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة ضمن الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي.

وانضم التوجولي لابا كودجو لقائمة الغائبين عن التدريبات نظرًا لسفره إلى جزر القمر، حيث تم استدعاءه لتمثيل منتخب بلاده خلال مباراتي تصفيات كأس أفريقيا 2021، واللتان ستقامان يومي السادس والعاشر من سبتمبر الجاري.

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ويفتقد الفريق كذلك للاعبيه الدوليين في منتخب الإمارات الذي يستعد لمواجهة ماليزيا في أولى جولات تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وهم خالد عيسى ومحمد علي شاكر وأحمد برمان وبندر الأحبابي.

ويغيب عن العين كذلك لاعبي المنتخب الإماراتي الأولمبي الذين يستعدون عبر معسكر تدريبي في سلوفينيا وكرواتيا لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020.

يُذكر أن العين افتتح مشواره في البطولة بالتعادل 2-2 مع شباب الأهلي.