بدون كلام .. لؤي مشعبي يرد على اقتراح بتكريم حمد الله وحجازي في الاتحاد

كيف رد رئيس الاتحاد على تكريم حمد الله وحجازي؟

كشف لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد غير الربحية، عن رأيه إزاء مقترح من قِبل أحد الجماهير، بتكريم الثنائي أحمد حجازي وعبد الرزاق حمد الله، قبل رحيلهما عن صفوف العميد، في الميركاتو الصيفي.

وقدم أحد المشجعين عبر منصة (إكس)، بتوجيه رسالة إلى الرئيس المكلّف بإدارة الاتحاد، قائلًا إن الثنائي حجازي وحمد الله يستحقان التكريم في الاتحاد، على طريقة الثنائي البرازيلي رومارينيو ومارسيلو جروهي، وإنه يمكنهم العثور على المكان المناسب سواءً ملعب النادي أو صالة الألعاب المختلفة بالنادي، أو صالة الجوهرة، وتكون خلال الأيام المُقبلة، بحضور الجماهير و(الكورفا).

ورد لؤي مشعبي على رسالة المشجع، مكتفيًا بإشارة الموافقة، ليؤكد قبوله بفكرة تكريم الثنائي اللذين ساهما بقوة في موسم تتويج العميد بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر في 2022-2023.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان الاتحاد قد نظم حفل تكريم وداعي للثنائي رومارينيو ومارسيلو جروهي، حيث انتقل الأول إلى نادي نيوم، والثانية إلى الخلود، بعد انتهاء عقديهما مع العميد، وجاء التكريم قبل مباراة النصر في الجولة 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي، في الموسم المنصرم.

وانتقل عبد الرزاق حمد الله إلى صفوف الاتحاد، قادمًا من النصر، في يناير 2022، في صفقة انتقال حر، وشارك اللاعب في 84 مباراة بقميص النمور، سجل خلالها 67 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة، كما توج بجائزتي الهداف وأفضل لاعب في كأس السوبر، فيما خاض أحمد حجازي 101 مباراة مع الاتحاد، منذ قدومه في يوليو 2021، حيث سجل 12 هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين، كما ارتدى شارة القيادة، ليرفع كأس دوري روشن السعودي.

وارتبط اسم أحمد حجازي، باقترابه من الانتقال إلى نادي نيوم، في دوري يلو للدرجة الأولى، فيما جاء الشباب خيارًا بارزًا أمام عبد الرزاق حمد الله الذي تأكد استبعاده عمليًا من حسابات المدير الفني الجديد لوران بلان.