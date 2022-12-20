"كي يلتئم جرح الكرة السعودية" .. دعوة لدعم الأهلي بأموال صفقة رونالدو

الراقي في المركز العاشر بدوري يلو ويحتاج لتدعيمات قوية في يناير، كي يعود لدوري المحترفين في الموسم المقبل

كلٌ يبحث عن مصلحة ناديه، ففي الوقت الذي تحمس به غالبية جماهير الكرة السعودية لاحتمالية قدوم نجم بحجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للعب في دوري روشن السعودي، هناك من يطالب بإيقاف هذه الصفقة من أجل الأهلي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية تؤكد اقتراب رونالدو من العالمي، إذ زعمت أنه بالفعل سيصل للرياض في اليوم الأخير من العام الجاري، لتمثيل الفريق بدايةً من يناير المقبل.

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Shahid

وهنا طالب الإعلامي الرياضي عبد العزيز الهدلق مسؤولي الكرة السعودية بدعم الأهلي بأموال صفقة الدون، كي ينهض الراقي من كبوته.

وكتب الهدلق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبلغ الملياري ريال المخصصة للتعاقد مع اللاعب كريستيانو رونالدو من أجل للالتحاق بالنصر، لو تم تجييرها للنادي الأهلي بالتعاقد مع مجموعة لاعبي نخبة أجانب لإعادته لمكانته السابقة، فذلك أفضل دعم وتطوير للرياضة السعودية، فهبوط الأهلي ثلمة في حركتنا الرياضية لن تلتئم إلا بعودته قوياً".

الراقي يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 16 نقطة، حصدها من تسع مباريات، وله ثلاثة لقاءات مؤجلة.

وكان الفريق الجداوي قد هبط لدوري يلو بنهاية الموسم الماضي، بعدما فشل في الحفاظ على مكانه في دوري المحترفين، لأول مرة في تاريخه.