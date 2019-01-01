كين يفند أهمية تجاوز أستون فيلا في افتتاح البريميرليج

القائد يتنفس الصعداء بعد تجاوز الفيلانس العنيد

أعرب قائد ومهاجم توتنهام هاري كين، عن ارتياحه، بعد البداية الموفقة لفريقه، بتخطي عقبة العائد مرة أخرى للبريميرليج أستون فيلا، في مباراتهما معًا، التي جرت اليوم السبت على ملعب "توتنهام هوتسبر" الجديد.

ورغم تأخر وصيف بطل العالم في النتيجة، باستقبال هدف مبكر عن طريق جون ماكجين في أول تسع دقائق من أحداث الشوط الأول، إلا أنه استطاع أن يقلب الطاولة على الفيلانس بثلاثة أهداف دفعة واحدة في آخر 15 دقيقة من زمن المباراة.

وبعد حصد أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد، قال قائد المنتخب الإنجليزي لشبكة "سكاي سبورتس". "لعبنا في الشوط الثاني بإيقاع أسرع، ونجحنا في الضغط على المنافس بشكل جيد، وبعد هدف ندومبيلي، سيطرنا على المباراة حتى النهاية، والحمد لله أنني كنت موفقً في فرصتين".

وعن مكاسب الفوز، قال "من الجيد دائمًا أن تبدأ موسمك بانتصار مريح، وأيضًا على ملعبنا، نحن نعرف أننا نملك ما يكفي من الجودة، وأثبتنا ذلك في مباريات كبيرة، لذا يبدو لي أن الأمر يعود لنا لنظهر أفضل ما لدينا على أرض الملعب".

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أُسرة @GoalAR تتمنى لكم عيد أضحى سعيد ومبارك 🙏

كل عامٍ أنتم بخير .. ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات ❤️ pic.twitter.com/lXnxHFSx55 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 10, 2019

الجدير بالذكر أن مباراة توتنهام القادمة ستكون ضد حامل اللقب في آخر عامين مانشستر سيتي، وسيستضيفها ملعب "الاتحاد" يوم السبت المقبل، في واحدة من مواجهات الجولة الثانية للدوري.