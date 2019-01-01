كين يعود لتدريبات توتنهام وقد يشارك أمام بيرنلي

كين تعرض لإصابة قوية في الكاحل، خلال مباراة الفريق مع مانشستر يونايتد في 13 يناير الماضي.

عاد المهاجم الإنجليزي هاري كين، لتدريبات توتنهام الجماعية اليوم الثلاثاء، وشارك فيها بشكل طبيعي.

كين تعرض لإصابة قوية في الكاحل، خلال مباراة الفريق مع مانشستر يونايتد في 13 يناير الماضي.

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وفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" فإن كين تعافى أسرع من المتوقع وأصبح جاهزاً للانضمام لباقي زملائه.

وأوضحت أن اللاعب قد يظهر كأساسي في مباراة الفريق ضد بيرنلي بالدوري يوم السبت القادم.

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يومها واجه نجم برشلونة -الفيلسوف- بيب جوارديولا وهو في صفوف الأهلي القطري أحد القادة التاريخيين لريال مدريد، فرناندو هييرو وهو في صفوف نادي الريان ✨



بالمناسبة يومها فاز الريان بنتيجة 5/3 🙌 pic.twitter.com/XxH91pIMOL — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019

العودة تمنح سبيرز دفعة قوية قبل عدة مباريات هامة أمام أرسنال، تشيلسي في البريميرليج، وضد بوروسيا دورتموند في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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ويأتي ظهور كين من جديد في مرحلة هامة لسبيرز في الموسم، حيث اقترب من التأهل لدور الثمانية من الأبطال بعد الفوز على توتنهام 3/0 على ملعبه.

ويحتل توتنهام المركز الثالث بجدول الدوري الإنجليزي بـ60 نقطة، وبفارق خمس نقاط فقط عن مانشستر سيتي وليفربول صاحبي المركزين الأول والثاني.