كين يساند رعاة أمم أوروبا.. ويارمولينكو يسخر من رونالدو

نجمان جديدان ينضمان إلى صورة صراع الرعاة في بطولة أمم أوروبا.

تحولت بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" إلى ما يشبه ساحة المعركة، ليس فقط على أرض الملعب، لكن أيضًا في المؤتمرات الصحفية، والتي اتخذها العديد من النجوم كوسيلة للهجوم على عدد من رعاة البطولة.

كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال كان من أشعل فتيل الحرب، عندما أبعد زجاجتي مياه غازية من أمامه تخصان الشركة الراعية لبطولة أمم أوروبا، مؤكدًا أنه يفضل شرب المياه، وذلك أثناء المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المجر.

وانضم بول بوجبا نجم وسط منتخب فرنسا إلى الصراع، عندما أبعد زجاجة مشروب لشركة تقوم بتصنيع مشروبات كحولية ووصعها تحت الطاولة بعد مباراة "الديوك" أمام ألمانيا.

وجاء مانويل لوكاتيلي لاعب خط وسط منتخب إيطاليا ليكون آخر نجوم أمم أوروبا الذين يواجهون المشروبات الغازية، وذلك بعد مباراة "الأتزوري" أمام سويسرا، حيث وضع زجاجة مياه بين زجاجتي مياه غازية، وصرخ "اشربوا الماء" على طريقة رونالدو.

يويفا يناصر الرعاة

وقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس بالتأكيد على رفضه التصرفات الموجهة ضد رعاة بطولة أمم أوروبا، مذكرًا المنتخبات المشاركة ولاعبيها بأهمية الرعاة للبطولة.

وجاء في البيان الذي أصدره يويفا: "ذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرق المشاركة أن الرعاة ضروريون لإقامة البطولة، ولضمان تطوير كرة القدم في كل أنحاء أوروبا، بما في ذلك مسابقات الشباب والنساء".

كين و يارمولينكو ينضمان إلى مناصري الرعاة

وخرج جاريث ساوثجيت وهاري كين مدرب وقائد منتخب إنجلترا على التوالي خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة "الأسود الثلاثة" أمام إسكتلندا ليؤكدا مناصرتهما لرعاة أمم أوروبا.

وقال ساوثجيت: "أعتقد أن هناك الكثير من الرعاة في الرياضة، وأن تأثير أموالهم على جميع المستويات يساعد الرياضة على الاستمرار، ولا سيما الرياضة الشعبية في بلدنا، والتي تتطلب الاستثمار، وبدون بعض هذه الشركات من الصعب الحصول على التسهيلات التي نحتاجها".

وأضاف: "نحن مدركون للسمنة والمشاكل الصحية في بلدنا، ولكن يمكن القيام بشكل شيء باعتدال، ونادرًا ما يمثل أي شيء يتم القيام به باعتدال أي مشكلة، أتفهم مخاوف الناس، ومن الواضح أن الرجلين [رونالدو وبوجبا] لديهما منطق مختلف خلال المواقف التي اتخذوها ولكن هناك دائمًا صورة أكبر".

ومن جانبه قال كين: "أوافق تمامًا على ذلك، من الواضح أن الرعاة يحق لهم الحصول على ما يريدون إذا دفعوا المال للقيام به".

وأكمل: "هذا ليس أمرًا فكرت فيه، لقد رأيت الأمر كثيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن إذا كنت صادقًا تمامًا فأنا أركز أكثر على المباراة القادمة، أكثر من أي أمر آخر".

فيما قرر أندري يارمولينكو نجم منتخب أوكرانيا مناصرة الرعاة بصورة أكثر طرافة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي بعد فوز منتخب بلاده على مقدونيا الشمالية بنتيجة 2-1، وهي المباراة التي تألق فيها مهاجم وست هام الإنجليزي، بتسجيل هدف وصناعة آخر.

وبعدما أنهى حديثه في المؤتمر الصحفي، قام يارمولينكو بجذب زجاجتي مياه غازية وزجاجة من الشركة التي أبعدها بوجبا نحوه، وقال: "هل يمكن أن أفعل شيئًا؟ رأيت رونالدو يقوم بذلك".

وأضاف ضاحكًا وهو يلتقط صورًا مع الزجاجات ويوجه حديثه إلى الرعاة: "أريد نقل زجاجتي المياه الغازية إلى هناك، ونقل الزجاجة الأخرى إلى هنا، حسنا اتصلوا بي".