كين يرد على تيتي: لو أردت الرقص عليك الذهاب إلى ملهى ليلي!

النقاش يشتعل من جديد

عاد روي كين المحلل الرياضي ولاعب مانشستر يونايتد السابق، للهجوم على تيتي مدرب منتخب البرازيل بسبب احتفالاته الراقصة في كأس العالم.

كين سبق أن انتقد الطريقة التي احتفل بها تيتي بالهدف الثالث لفريقه أمام كوريا الجنوبية في دور الـ16 من البطولة، وهو ما رد عليه مدرب البرازيل مؤكدًا أن الرقص يعتبر من أهم عناصر ثقافة بلاده، مشيرًا إلى أنه لن يلتفت إلى "الجهلاء" على حد قوله.

وقال كين في تصريحات لشبكة "Sky Bet":"أحب مشاهدة البرازيل وما يمثله هذا المنتخب، لكني لا أفهم قيام مدربهم بالرقص أثناء المباراة وهو على بُعد 10 ياردات فقط من مدرب الفريق الخصم".

وأضاف:"كرة القدم تعتمد بشكل كبير على الاحترام، لو أراد الرقص عليه القيام بذلك في غرفة الملابس أو في الملاهي الليلية ولن تكون هناك أي مشكلة".

وتابع ساخرًا:"هل تعلم ما يجب أن يحدث الآن؟ عندما يحصل أي مدرب على رخصته التدريبية، يجب عليهم تعليمه القيام ببعض الرقصات الخفيفة، الأمور الفنية لم تعد مهمة".

جدير بالذكر أن البرازيل تستعد لخوض مواجهة صعبة، مساء اليوم، الجمعة، في إطار مباريات الدور ربع النهائي بكأس العالم.