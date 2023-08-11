البطولة الأولى بعد ساعات .. هاري كين يختار بايرن ميونخ!

الصفقة كانت على وشك الاكتمال

قرر النجم الإنجليزي هاري كين التوجه سريعًا إلى ألمانيا، من أجل إنهاء تفاصيل انتقاله لصفوف بايرن ميونخ في أقرب فرصة ممكنة.

بايرن سبق أن توصل لاتفاق نهائي مع توتنهام على ضم اللاعب بعد سلسلة طويلة من المفاوضات، وانتهى الأمر بدفع البافاري مبلغ 100 مليون يورو لضم صاحب الـ30 سنة.

وقال موقع "ذا أثلتيك" إن كين وافق كذلك على الشروط الشخصية وحصل على إذن من النادي اللندني للسفر اليوم، الجمعة، من أجل إجراء الفحص الطبي والتوقيع على عقد مدته 4 سنوات.

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وأشار إلى أن كين سيرتدي القميص رقم 9 مع فريقه الجديد، لينجح بايرن أخيرًا في حل أزمة المهاجم الصريح بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الصيف الماضي.

ويطمح كين في إنهاء كافة الإجراءات ليكون جاهزًا للحصول على البطولة الأولى له بمسيرته الكروية، غدًا، السبت، عندما يلعب بايرن ميونخ أمام لايبزيج في كأس السوبر الألماني.

وفي الوقت ذاته قالت شبكة "سكاي سبورتس" إن كين كان متوجهًا هذا الصباح إلى مطار ستانستيد، ولكن توتنهام طلب منه عدم السفر إلى ميونخ وذهب حاليًا إلى منزل عائلي بجوار المطار في انتظار إذن السفر وسط محاولات من توتنهام لإفساد الصفقة في اللحظات الأخيرة.

يذكر أن الدولي الإنجليزي ظهر في 435 مناسبة مع توتنهام بكل البطولات، ونجح في تسجيل 280 هدفًا وصنع 64 دون أن يحصل على أي بطولة رسمية مع الفريق.