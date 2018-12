كين يتخطى جيرارد بقائمة أعظم الهدافين في تاريخ البريميرليج

واصل المهاجم الإنجليزي هاري كين، انطلاقته المميزة مع توتنهام هذا الموسم، بزيارة جديدة لشباك الخصوم.

كين نجح في افتتاح التسجيل لتوتنهام أمام ولفرهامبتون، في إطار الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

لا أمان في إيطاليا - شجار في فلورنسا بين جماهير بولونيا وتورينو

هدف كين جعله ساهم حتى الآن في 12 هدف من آخر 12 مباراة لعبها أمام فرق صاعدة حديثاً للبريميرليج.

ويأتي ذلك بعدما أحرز مهاجم سبيرز 11 هدفاً وصنع آخر بتلك المشاركات.

12 - Tottenham striker Harry Kane has been directly involved in 12 goals in his last 12 Premier League appearances against newly promoted teams (11 goals, 1 assist). Lesson. #TOTWOL pic.twitter.com/GG3O3K4iHM — OptaJoe (@OptaJoe) December 29, 2018