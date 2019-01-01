كين: خسرنا بسبب الطريقة والفيديو موجود من أجل العدالة

هاري كين يؤكد استحقاق منتخب إنجلترا للخسارة أمام نظيره الهولندي في لقاء نصف نهائي دوري أمم أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الإنجليزي هاري كين نجم فريق توتنهام على استحقاق منتخب بلاده للخسارة في مواجهة هولندا بنصف نهائي دوري أمم أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كين وقال: "تقدمنا في النتيجة وحاولنا الحفاظ عليها لكن نسق الفريق قل والاستحواذ لم يكن ممتاز وتمكنوا من التعديل، بعدها حاولنا تحريك الكرة للحصول على الفرص، لكن بهذا المستوى نعلم أن الأخطاء البيسطة تحدث الفارق في أي لحظة".

وأضاف: "تعودنا على الاعادة التليفزيونية، هي موجودة لتحقق العدالة، لقد ارتكبنا أخطائًا كبيرة للغاية لكن ذلك بسبب طريقة اللعب فلقد لعبنا على الاستحواذ واشراك حارس المرمى في اللعب ومن هنا حدثت الأخطاء، لكننا سنتعلم من ذلك وسنحاول تقديم المزيد".

2 - The have scored two goals in extra-time for the first time since 1907 v . Historic. pic.twitter.com/WmuC1Zd0Rr — OptaJohan (@OptaJohan) June 6, 2019

واختتم تصريحاته: "نحن أيضًا استغللنا خطأهم في ركلة الحزاء، لكننا وقعنا في العديد من الأخطاء من بعد ذلك وتعرضنا للخسارة".

وكان المنتخب الإنجليزي قد تعرض للخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد عقب أن كان متقدمًا في الشوط الأول من ركلة جزاء.

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت في الأشواط الإضافية بعد تسجيل كوينسي بروميس لهدفين من متابعة لأخطاء الدفاع الإنجليزي.