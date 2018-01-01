كين: توتنهام ليس بحاجة لصفقات للفوز بالدوري الإنجليزي

المهاجم الإنجليزي يثق في قدرة العناصر المتاحة لدى المدرب ماوريسيو بوتشيتينو لانتزاع لقب البريميرليج

يرى المهاجم الإنجليزي هاري كين، أن توتنهام ليس بحاجة لصفقات لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

توتنهام قضى الصيف الماضي دون التوقيع مع أي لاعب لفريقه، في خطوة غير معتادة للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

ووسط الشكوك التي أحيطت بمستقبل توتنهام هذا الموسم لغياب التدعيمات، إلا أن سبيرز يعتبر منافساً قوياً على لقب الدوري الإنجليزي.

جريزمان يطير إلى أوروجواي من أجل جودين

وقال كين عن حظوظ فريقه:"نحن في حالة جيدة وعلى أتم الاستعداد للفترة القادمة المليئة بالمباريات".

وأضاف:"أحيانا عندما لا يتوافر أمامك اللاعب المناسب فمن غير المنطقي القيام بأي صفقات".

⚫️⚪️ يوفي لم يفز لكنه لم يخسر

⚫️🔵 إنتر عطّل نابولي

🐺🦅 جولة رائعة لـ ممثلي العاصمة

⚫️🔴 وميلان مستمر في التعثر



مُلخص مباريات الكبار في الدوري الإيطالي 👇 pic.twitter.com/BTFJKwALBX — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 27, 2018

وتابع:"المدرب فعل ذلك الصيف الماضي، والتعاقدات الجديدة هي مهمته بشكل عام، إذا وجد لاعباً مناسباً سيتعاقد معه على الفور".

ميسي وبانيجا وأكثر اللاعبين خلقاً للفرص في 2018

واستكمل:"سنحاول الظهور بأفضل مستوى لدينا للحفاظ على الانطلاقة الحالية بغض النظر عن أي عوامل أخرى خارج الملعب".

ويحتل توتنهام المركز الثاني بجدول البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر، متفوقاً بنقطة على مانشستر سيتي الثالث.