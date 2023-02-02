كين أحرجه! رد فعل غريب من تين هاج على طلب أسطورة مانشستر يونايتد

تين هاج يتعرض لموقف محرج من روي كين بعد فوز مانشستر يونايتد على نوتنجهام فورست في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

طلب روي كين أسطورة نادي مانشستر يونايتد من الهولندي إريك تين هاج مدرب "الشياطين الحمر" الحصول على تذاكر مجانية لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين "كأس كاراباو".

مانشستر يونايتد حجز معقده في نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على نوتنجهام فورست بهدفين دون رد في مباراة إياب نصف النهائي التي أقيمت مساء الأربعاء، ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والعودة 5-0 لصالح "الشياطين الحمر".

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد المباراة النهائية من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين ضد نيوكاسل في ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية، يوم 26 فبراير الجاري.

ويبدو أن كين حريص على التواجد في لندن من أجل تلك المواجهة، بعدما طلب من تين هاج الحصول على تذاكر احتياطية خلال المقابلة التي أجرتها شبكة "سكاي سبورتس" مع المدرب الهولندي بعد المباراة.

لكن تين هاج شعر ببعض الصدمة من طلب كين، قبل أن يرد: "لا مشكلة"، وهو يضحك مع قائد مانشستر يونايتد السابق.

مارك تشابمان، مقدم الاستوديو التحليلي من أرض الملعب، قرر توجيه الاعتذار إلى تين هاج نيابة عن كين، في لحظة مرحة بين الثلاثي.