كين.. "أمير" مع وقف التنفيذ يبحث عن الخلاص في سيتي

هاري كين بطل دون بطولات في توتنهام.

عمره 28 سنة وقائد فريقه ومنتخب إنجلترا وهداف الدوري الإنجليزي 3 مرات؛ لكن الميداليات المتوج بها مع فريقه والبطولات "صفر كبير" هذا هو ملخص مشوار هاري كين منذ بزوغ نجمه في كرة القدم.

يبدو هاري راغبًا في الرحيل عن فريقه توتنهام بل ربما هو أقرب من أي وقت مضى للرحيل، صحيح عقده ينتهي معهم بنهاية صيف 2024، لكن الرحيل محتوم فإلى متى سينتظر هاري كين ليتوج ببطولة؟

رحيل وعودة

تدرج كين في أكاديمية توتنهام، خرج في إعارات كثيرة أخرها إلى نوريتش وليستر سيتي الذي قضى معه نصف موسم ليعود منه ويستقر منذ صيف 2013 في توتنهام.

بعد عامين من عودة كين كان يتنافس مع ليستر سيتي على لقب دوري 2015-16 الذي حسمه ليستر في معجزة لا تتكرر كثيرًا محققًا لقب الدوري الأول في تاريخه.

توهج كين مع المدرب ماوريسيو بوتشيتينو الذي صنع فريقًا كبيرًا لتوتنهام وكاد أن يصل بهم إلى أعلى منصات التتويج.

بوتشيتينو قاد السبيرز لأفضل إنجاز في تاريخهم وهو الوصول لأول مرة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسروه أمام ليفربول في 2019.

فرصة التتويج مع توتنهام محليًا فشلت مرتين لكين الذي خسر نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية مرة أمام تشيلسي في 2015 ومرة أمام مانشستر سيتي في 2021.

غياب طويل عن المنزل وخيبات جديدة لكين

It's coming home الجملة الأكثر ترديدًا بين جماهير إنجلترا منذ كأس العالم 2018؛ الجملة التي أعادتها جماهير إنجلترا لرؤيتها أن البطولات ستعود إلى مهد الكرة "بريطانيا".

الإنجليز خسروا فرصة الفوز بالمركز الثالث على يد بلجيكا في مونديال روسيا الذي حصد كين لقب هدافه.

تطلق الجماهير على كين لقب "الأمير" لأنه يحمل اسم هاري وهو نفس اسم الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث الذي تخلى عن لقبه في وقت سابق.

لكن منتخب الأسود الثلاثة كان قريبًا من إعادة الألقاب إلى مهد الكرة حينما بلغ لأول مرة في تاريخه نهائي كأس الأمم الأوروبية في يورو 2020 لكن إيطاليا ظفرت بالكأس بعد هزيمة إنجلترا على أرضها لتُضاف خيبة جديدة للقائد كين.

هل حان وقت الرحيل لكين عن توتنهام؟

يمتد عقد هاري مع توتنهام حتى صيف 2024 لكن يبدو وقت الرحيل قد حان عن الفريق اللندني.

قائد السبيرز عاد أخيرًا للتدريبات الجماعية لفريقه قبل يوم من استضافة فريقه لمانشستر سيتي، اليوم الأحد، في أولى مباريات الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2021-22.

مشاركة مهاجم إنجلترا في يد مدربه نونو سانتو؛ فبحسب موقع ناديه هو وحده من سيقرر مشاركة اللاعبين الذين لم يتدربوا بشكل كافٍ مع الفريق وبينهم هاري.

كين تدرب منفردًا بعد تأخر عودته لأيام بسبب عزله عقب عودته من عطلة متأخرة لمشاركته في يورو 2020 مع بلاده.

عودة كين البعض يقول إنه مكرهًا عليها؛ فما زال عقده ساريًا مع السبيرز وقانونًا لا يمكن تغيبه عن التدريبات دون عذر.

يبدو توتنهام متمسكًا جدًا بكين؛ فهو نجم الفريق الذي يشكل مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين ثنائيًا هجوميًا ممتازًا.

لكن رغبة هاري في الرحيل واضحة؛ فاستمراره مع توتنهام سيعني ربما مزيد من الألقاب الفردية دون نجاحات وألقاب جماعية.

ينافس توتنهام في السنوات الماضية داخل إنجلترا لكن الفريق لا يصل لأبعد من المربع الذهبي الذي فقد الموسم الماضي فرصة الوجود فيه مع التنافس الشديد بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي.

توتنهام ينافس لكنه لا يستمر في المنافسة ويسقط في مرحلة من بطولة الدوري ولا يملك النفس الطويل كالرباعي السابق.

هاري، أكمل الشهر الماضي عامه الثامن والعشرين، وهو ما يعني قمة النضج لأي لاعب وأي تأخير في الرحيل عن توتنهام، ربما سيقلل من فرصه في اللعب لأحد الأندية الكبرى.

هل السيتي هو المكان المناسب لكين؟

وجهة كين المقبلة ربما تكون مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، الذي يبدي رغبته في الحصول على خدمات قائد منتخب إنجلترا.

السيتي يبدو الوجهة المثالية لكين لأكثر من سبب أولهم وأهمهم أنه القادر على دفع مبلغ 150 مليون يورو أو جنيه إسترليني للتعاقد معه. كما أن هداف السيتي التاريخي سيرخيو أجويرو رحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي ويلزم تعويضه.

ريال مدريد الإسباني كان من بين الأسماء المرتبط اسم هاري بها، لكن ريال مدريد قد لا يدفع هذا المبلغ للتعاقد معه كما أن النادي الإسباني مهتم بالتعاقد حاليًا مع الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

تبدو فرصة كين سانحة للخروج من توتنهام أكثر من أي وقت مضى؛ اللعب للسيتي ربما يمنحه الألقاب الغائبة عن خرانته.

قبل سنوات كان يُلصق بالألماني مايكل بالاك صفة "المنحوس" لأنه خسر نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين مع فريقين مختلفين وخسر نهائي كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية؛ لكن يبدو باستمرار كين مع توتنهام سيلصق به لقب آخر "الأمير غير المتوج" المهاجم الهداف الذي تخلو خزانته من الألقاب الجماعية.

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