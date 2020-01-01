كينو: أتوقع تتويج الأهلي بكأس السوبر وهدفي في الزمالك الأهم

كينو يتوقع تتويج الأهلي بكأس السوبر

أكد البرازيلي كينو لاعب الجزيرة الإماراتي، والمعار من صفوف بيراميدز، علي أن هدفه الأهم في مصر كان في شباك نادي الزمالك.

كينو قال خلال تصريحات عبر المركز الإعلامي نادي الجزيرة الإماراتي: "أصعب فريق واجهته هو الأهلي".

المهاجم البرازيلي تابع: "أتوقع أن يتوج فريق الأهلي بلقب كأس السوبر على حساب غريمه الزمالك".

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الأهلي سيواجه الزمالك مساء اليوم الخميس، في مباراة كأس السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وسبق اللاعب البرازيلي كينو، وأن سجل هدفًا في شباك الزمالك الموسم الماضي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3 – 3.

وتوج الأهلي بآخر بطولة كأس سوبر مصري، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم في مصر.