كيم مين جاي: الخروج بشبك نظيفة أهم من تسجيلي للأهداف

مدافع كوريا الجنوبية المتألق كيم مين جاي يتحدث عن واجباته الدفاعية والهجومية

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى كيم مين جاي مدافع منتخب كوريا الجنوبية سعادته بالهدفين الذي أحرزهما في كأس أمم آسيا، مؤكدًا في نفس الوقت أن مهمته الأولى كمدافع، هي مساعدة الفريق بالخروج بالشباك نظيفة.

وكان منتخب كوريا الجنوبية قد حجز مقعده في ربع نهائي البطولة بعد الفوز على منتخب البحرين في دور الـ 16 بثنائية مقابل هدف بعد التمديد لوقت إضافي.

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وقال كيم مين جاي في تصريحاته لموقع الاتحاد الأسيوي: "لقد أحرزت هدفين ضد الصين وقيرغيزستان، ولكن الأهم لي كمدافع هو الخروج بالشباك نظيفة".

كما أضاف اللاعب الكوري الجنوبي: "الكثير يصفنا بأننا المنتخب الأقوى في آسيا، إذا أردنا أن نكون الأقوى علينا ألا نسمح بدخول الكرة في شباكنا".

كما أعرب كيم مين جاي عن فخره باللعب بجانب نجم توتنهام هوتسبر سون هيونج مين، وأكد على تعلمه الكثير من مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا، وتمنى أن يشارك في كأس العالم بعد غيابه عن مونديال روسيا 2018.

يذكر أن منتخب كوريا الجنوبية هو وصيف النسخة الماضية، ولم يتوج بالبطولة الآسيوية منذ عام 1960.