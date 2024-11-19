كيم كارداشيان و"ذا روك" يقتربان من اقتحام الدوري الإنجليزي!

اقتحام اقتصادي أمريكي لمهد كرة القدم!

دخل المال الأمريكي بقوة في كرة القدم الإنجليزية من خلال العديد من الاستحواذات على أندية في المسابقة الكبرى داخل مهد كرة القدم -إنجلترا-.

14 مالكًا أمريكيًا ضخوا أموالهم في أندية إنجليزية خلال السنوات الأخيرة، بينما تشير إحصائية أخرى إلى أن ثلث ملاك أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إنجليز!.

الأمر وصل إلى نجوم السينما، ورجال الأعمال الأبرز، لقد رأينا استحواذ كل من الفنانين ريان رينولدو وروب ماكلهيني على نادي ريكسهام وإصدار الفيلم الوثائقي "مرحبًا بك في ريكسهام".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الآونة الأخيرة، أصبح أسطورة كرة القدم الأمريكية توم برادي مستثمرًا في بيرمنجهام، كما قام نجم كرة قدم أمريكي آخر، وهو جي جي وات، بشراء حصة في بيرنلي.

والآن، تشير صحيفة "ذا صن" إلى اقتراب استحواذ كل من النجمة والمؤثرة الأمريكية كيم كارداشيان، ونجم هوليوود دواين جونسون "ذا روك" على ناد إنجليزي لم تتضح هويته بعد.

لكن من المرجح ألا يكون هذا النادي ضمن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بل أن يكون ضمن أندية درجة "التشامبيونشيب" أو الدرجة الأولى EFL League One وأن يقودا حملة ترقيه نحو الدرجات الأعلى.

ومن شأن استحواذ شبيه أن يرفع قيمة هذا النادي، كونه يرتبط بنجمين أمريكيين من بين الأبرز في العالم، وخصوصًا كارداشيان التي تلاحقها الأنباء والكاميرات أينما ذهبت!.



