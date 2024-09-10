وصف المدرب الألماني بـ"القائد الصامت"

يعتقد بويان كركيتش لاعب برشلونة السابق ووكيل اللاعبين الحالي، أن يوشوا كيميش لاعب وسط بايرن ميونخ يريد الانتقال إلى النادي الكتالوني.

وارتبط كيميش بالانضمام إلى برشلونة في العديد من المناسبات السابقة، ولا تزال الفرصة قائمة لتوجه صاحب الـ29 سنة لكتالونيا، لأن عقده مع بايرن ينتهي في يونيو 2025 ولم يتم تجديده حتى الآن.

ومن جانبه قال كركيتش عن هذه الإمكانية في تصريحات لإذاعة "سير كتالونيا":"كيميش يريد حقًا الانتقال إلى برشلونة، هذا هو الحال مع اللاعبين الألمان والفرنسيين العظماء، عندما تسأل أي منهم أين يريد اللعب سيقول لك برشلونة".

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وأضاف:"يظهر مدريد أيضًا ضمن الفرق التي يريد اللاعبون الانتقال لها، ولكن برشلونة لديه جاذبية هائلة بسبب عظمة النادي وتاريخه".

وعن دور هانز فليك في جلب الصفقات الكبيرة:"بالنسبة لي هو يبدو بمثابة القائد الصامت، المدرب يلعب دورًا مهمًا للغاية في إقناع اللاعبين بأفكاره، وبرشلونة لديه كل الإمكانيات اللازمة للتعاقد مع اللاعبين المناسبين لإنجاح المشروع الحالي".

وتأتي تصريحات كركيتش تزامنًا مع ما قاله هربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ، حول رغبته في الإبقاء على كيميش في أليانز أرينا حتى اعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي.