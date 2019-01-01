كيميتش: التوقيع مع ساني مكسب كبير لبايرن ميونخ

تعرف على تصريحات كيميتش حول إمكانية انضمام ساني إلى بايرن ميونخ

أكد جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ، أن التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي سيكون إضافة قوية لصفوف البافاري.

التقارير الصحفية تشير إلى رغبة البافاري في ضم ساني وهو ما اعترف به كارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي.

وقال كيميتش في تصريحات صحفية: "ساني لاعب صغير السن ولديه إمكانيات كبيرة للغاية وهو إضافة لأي فريق يلعب له".

وتابع: "لا أعلم إن كان سينضم إلى صفوف بايرن ميونخ من عدمه فهذا قرار لا يخضع لي ولكن بالطبع تواجده يعني إضافة قوية".

هكذا علق - البيج فيرجل - عن إحصائية لم ينجح أحد في مراوغته بشكل فردي في 64 مباراة 👀🗣️ pic.twitter.com/IGJ0FwzmiI — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 7, 2019

ساني انضم إلى معسكر المنتخب الألماني استعدادًا لمواجهة بيلاروسيا واستونيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا.

وكان رومينيجه قد أبدى اهتمامه بضم ساني إلا أنّه أشار إلى عدم تقديم بايرن ميونخ عرضًا رسميًا في انتظار معرفة موقف اللاعب.