القصة تعود إلى 2008 .. كيلي كيتس: مازلت أشعر بالخجل من توجيه هذا السؤال إلى رونالدو

المقدمة المستقبلية لبرنامج "يوم المباراة" الشهير تتحدث عن واحد من المواقف المحرجة أمام الكاميرا

استعادت المذيعة الشهيرة، كيلي كيتس، واحدًا من المواقف المحرجة في مسيرتها المهنية، ذلك الموقف يعود إلى عام 2008 ويرتبط بنجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

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كيتس من المتوقع أن تخلف جاري لينيكر في تقديم برنامج "Match of the Day" الشهير على شبكة "بي بي سي"، وقد تحدثت لموقع "442" عن تلك الحادثة مع رونالدو حين كان يلعب مع مانشستر يونايتد قائلة "أحد المواقف التي لا أنساها حدث قبل عدة سنوات، كانت مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا وكان الجو ماطرًا، يومها سجل رونالدو هدفًا بكعب قدمه، ما فعله كان غريبًا،

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضافت "سمعتهم يتساءلون خلال التعليق على المباراة إن كان قد تعمد لعب الكرة بكعبه أم لا، يومها وجهت له سؤالًا في حوار معه بعد المباراة إن كان قد تعمد لعب الكرة أم لا، فأجابني "عفوًا؟"، ظننت أنه لم يسمح لكنه كان قد سمع السؤال وإجابته كانت تعبيرًا عن الدهشة، كأنه يقول لي "اللعنة، هل تسخرين مني؟". مازلت أشعر بالخجل من هذا الموقف حتى الآن".

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رونالدو تُوج في عام 2008 بجائزة الكرة الذهبية الأولى له قبل أن يشد الرحال إلى ريال مدريد صيف 2009 ويبدأ مسيرة أسطورية هناك، انتهت بالانتقال إلى يوفنتوس ثم العودة إلى مانشستر يونايتد قبل الاستقرار في النصر السعودي.

يُشار إلى أن صاحب الـ39 عامًا وصل السعودية في يناير 2022 بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري لكن التقارير المتابعة تؤكد أن العمل جارٍ بجدية على تجديده لموسمين قادمين.