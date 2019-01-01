كيليني يتهم ريال مدريد: سرقوا رونالدو العام الماضي

قائد دفاع اليوفي يثير غضب ريال مدريد وعشاقه

أطلق مدافع يوفنتوس المخضرم جورجيو كيليني العنان لنفسه، بتصريحات صادمة لريال مدريد وجمهوره، مفادها باختصار شديد، أن النادي الملكي سرق كريستيانو رونالدو الموسم الماضي.

وأصر على أن الريال هو من حرم الدون من الكرة الذهبية العام الماضي، بينما هذا العام، أقر بأحقية البرغوث ليونيل ميسي بالجائزة.

وتوج الهداف التاريخي لبرشلونة والليجا بالكرة الذهبية للمرة السادسة في حفل مساء أمس الإثنين، ليصبح أول لاعب في التاريخ ينال الجائزة الفردية الأعرق للمرة السادسة في مسيرته.

وبعد ساعات من حصول ليو على الجائزة، وفي نفس الوقت ظفر كريستانو بجائزة "جران جالا" كأفضل لاعب في جنة كرة القدم العام الماضي، قال جورجيو "ميسي يستحق الكرة الذهبية هذا العام، لكن السرقة الحقيقية كانت العام الماضي".

وأضاف "لقد قرر ريال مدريد (العام الماضي) عدم فوز رونالدو بالجائزة، وكان أمرًا غريبًا. حتى وفقًا للمنطق كان ينبغي أن يفوز بها جريزمان أو مبابي بعد فوز فرنسا بكأس العام، لكن الريال لم يرغب في فوز رونالدو بالجائزة لأنه لم يعد لاعبًا له".

من جهة أخرى، تحدث عن بداية موسم اليوفي وتوقعه لما سيحدث في النهاية قائلاً "قلت أكثر من مرة ستظهر الملامح في يناير لأننا ما زلنا بحاجة للوقت، وأعتقد أننا بدأنا بشكل جيد، ظهرنا بصورة جيدة لمدة شهر ونصف، ثم عانينا قليلاً، لكن الشيء المهم أننا حافظنا على الانتصارات، ولولا التعادل مع ساسوولو كنا سنتحدث عن سوبر يوفنتوس".

وختم بالحديث عن زميله الشاب دي ليخت ومشكلاته مع لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، بقوله "هذه ليست صدفة، بل أشياء يحتاج للعمل عليها وتحسينها، وأنا أتحدث معه كل يوم، فهو شاب ذكي ولديه رغبة كبيرة في التعلم، ولا ننسى أنه يلعب الآن في دوري مختلف، وقبل أي شيء ما زال بعمر 20 عامًا، وهذا ليس بالأمر السهل على الإطلاق".