كيليني: من العار منح شيفتشينكو الكرة الذهبية وحرمان توتي منها

التصريحات المثيرة للجدل تتواصل من جورجيو كيليني وهذه المرة ينصف فرانشيسكو توتي على حساب شيفتشينكو ومايكل أوين

قال قائد نادي يوفنتوس جورجيو كيليني إنه من العار ألا يتوج الأسطورة فرانشيسكو توتي بالكرة الذهبية طوال مسيرته مقابل تتويج من هم أقل استحقاقًا منه.

وكان فرانشيسكو توتي قد فاز مع إيطاليا بكأس العالم 2006، وقدم أداء خرافيًا في يورو 2000، وتزينت مسيرته بالكثير من اللحظات التاريخية حتى ولو فرديًا، إلا أنه لم يترشح كأفضل لاعب في العالم.

وحول ذلك، رأى كيليني أن مايكل أوين وأندري شيفتشينكو لاعبان مميزان ولكنهما لم يكونا أكثر استحقاقًا من فرانشيسكو توتي بالكرة الذهبية.

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وقال جورجيو كيليني في كتابه الذي أثار فيه جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية ببعض الآراء والتصريحات الغريبة إن ذلك لم يكن عدلًا بالنسبة له.

وأضاف: "شيفتشينكو؟ هو لاعب كبير بالطبع، مثله مثل مايكل أوين، ولكن في اعتقادي لم يكن أحد منهما أفضل وأكثر تأثيرًا من توتي"

وتابع: "الكرة الذهبية كان من المفترض أن يتوج بها اللاعب الأفضل في العالم، وأن تمر مسيرة توتي كاملة دون فوز بها فذلك من العار"

وأردف: "ما قدمه توتي خلال مسيرته يتحدث عن نفسه وأعتقد أنه كان يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم إن كانت تعطى للأكثر استحقاقًا"

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يذكر أن فرانشيسكو توتي قد رفض الانتقال إلى ريال مدريد في مرات عديدة وأكد أنه سيتمسك بالبقاء في روما مهما كان الثمن.