كيليني: لهذا السبب خسرنا دوري الأبطال أمام ريال مدريد

كيليني يكشف سبب خسارة يوفنتوس لنهائي دوري أبطال أوروبا 2017 أمام ريال مدريد

قال جورجيو كيليني قائد نادي يوفنتوس إن سبب خسارة فريقه للقب دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد 2017 كان الإرهاق الشديد.

وكان يوفنتوس قد خسر المباراة النهائية أمام ريال مدريد في كارديف منذ 3 سنوات بأربعة أهداف مقابل هدف، ليخسر النهائي السابع في تاريخه.

وحول سبب ذلك، قال كيليني إن الإرهاق الشديد نتيجة ضغط المباريات والموسم الطويل الشاق كان سببًا في تلك الخسارة المفاجئة للجميع.

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وأضاف في سيرته الذاتية التي تضمنت العديد من الأشياء المثيرة للجدل أن اللاعبين شعروا بالإرهاق بين شوطي المباراة ولكنهم كانوا فخورين بما قدموا.

وتابع: "كان هناك الكثير من الحديث عن ما حدث في كارديف في المباراة النهائية الشهيرة لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد. حسنًا، لم يحدث شيء غريب. كنا متعبين فقط"

وأردف: "لقد تأثرنا جسديًا بعد الاستراحة بين الشوطين ولم نستطع استعادة النسق ذاته في شوط المباراة الثاني، لقد كنا منهارين بدنيًا"

وأكمل: "لم يحدث شيء مثير خلال الاستراحة، لم يتعارك اللاعبون كما قيل. لقد خسرنا لأننا مرهقون. نهائيات دوري الأبطال دائمًا ما تكون صعبة جدًا بالنسبة لنا"

وأكد: "بعد التأخر بالهدف الأول شعرنا بضيق في التنفس وقلة ثقة ولكننا استعدنا الأمور بعد هدف التعادل، بعدها ظهر ماندجوكيتش بالكاد يمشي وعانى بيانيتش من آلام الركبة، وتلاحق الإرهاق ليصيب الجميع"

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يذكر أن يوفنتوس قد خسر 7 مباريات نهائية لدوري أبطال أوروبا من أصل 9 نهائيات خاضها، فاز فيها بنهائيين فقط في 1985 و1996.