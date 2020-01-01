كيليني: سجائر ساري تلتصق بجسدي حتى بعد الاستحمام

كيليني يواصل إثارة الجدل في كتابه.. وهذه المرة دخان ساري وسجائره

واصل المدافع الإيطالي جورجيو كيليني إثارة الجدل عبر كتابه الذي يحمل سيرته الذاتية، وهذه المرة بالحديث عن ممدربه في يوفنتوس ماوريسيو ساري.

وكان كيليني قد تحدث في كتابه حول كون تدخل راموس على صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 ضربة معلم، وكذلك هاجم بالوتيلي بشدة قبل أن يعتذر.

وحول ماوريسيو ساري، قال كيليني إن مكتب المدير الفني الإيطالي لا تغادره رائحة السجائر أبدًا من فرط تدخينه وملازمة السيجارة ليديه دائمًا.

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وأضاف: "حين أدخل مكتب ساري لأي غرض فإن الأمر يكون صعبًا بسبب رائحة السجائر التي تظل عالقة في ملابسه لفترة طويلة.

وتابع: "رائحة السجائر تكون قوية للغاية لدرجة أنها تظل عالقة بملابسي وجسدي حتى بعد الاستحمام، مما يجعل الأمر كريهًا للغاية"

وأردف: "الشيء الوحيد الذي لم يستطع أحد تغييره هو ارتباطه الغريب بالسجائر. يمكنك الذهاب إليه والتحدث معه في مكتبه فقط قبل الاستحمام، وأحيانًا تظل الرائحة معك، ولكن عليك التخلص من ملابسك التي دخلت بها مكتبه فورًا"

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يذكر أن ماوريسيو ساري صاحب الـ 61 عامًا يرفض الإقلاع عن التدخين على الرغم من إصابته بالتهاب رئوي حاد مطلع الموسم الحالي.