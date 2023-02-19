كيليان مبابي يفسر تصريحات الأكل الصحي: لم أكن أهاجم نيمار!

النجم الفرنسي ينفي التهمة عن نفسه.

نفى كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان أن يكون قد قصد الإساءة لزميله البرازيلي نيمار دا سيلفا بتصريحات الأخيرة.

وقال مبابي بعد الفوز على ليل: "لم أكن أبدًا أهاجم أو أشير إلى نيمار عندما تحدثت عن النوم والأكل بشكل جيد، لم يحدث ذلك".

وأضاف عن إصابة زميله: "أتمنى أن إصابة نيمار ليست قوية، آمل أن يعود بسرعة قريبًان نحن في حاجة له معنا في الفريق".

وكان نيمار قد ظهر في مطعم للوجبات السريعة عقب الخسارة بهدف نظيف من بايرن ميونخ، وبعدها ذهب إلى إحدى صالات القمار.

جدير بالذكر أن تصريحات مبابي التي تلت تلك التصرفات ركز فيها الفرنسي بشكل كبير عن الأكل الصحي والنوم المبكر وأكد خلالها أن تلك الأشياء ضرورية قبل لقاء الإياب أمام بايرن ميونخ.