كيليان مبابي يضع شروطه للموافقة على الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف

جميع أطراف الخيوط في يد والدة كيليان مبابي

مستقبل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أصبح مسلسل كل سوق انتقالات صيفي تقريبًا، خلال السنوات الماضية، مع رغبة ريال مدريد في جعله درة تاج النادي لسنوات طويلة قادمة.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية تطور كبير في مستقبل اللاعب الفرنسي، الذي يملك شروط خاصة للموافقة على رحيله هذا الصيف عن باريس وارتداء قميص ريال مدريد.

ووفقًا للتقرير الإسباني إذا نجحت فايزة العماري والدة مبابي في المفاوضات المعقدة التي كانت تجريها هذا الأسبوع مع باريس سان جيرمان، ستكون حالتها نموذجاً للنجاح يتم دراسته في المدارس التجارية.

ما تناقشه والدة مبابي في باريس مع الرئيس ناصر الخليفي ليس بهدف إقناع النادي بتحديد قيمة لابنها فحسب، بل يتضمن أيضًا التخلي عن جزء من المال لضمان توافق العملية مع مصالح كيليان وإقناعه بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف، وهذا أثار غضبًا شديدًا بين ملاك النادي الفرنسي.

وأشار التقرير إلى أن الوضع مشحون بالتوتر، حيث أن فايزة ومحامو مبابي أعلنوا موقفهم بوضوح، لن ينشط المهاجم بند التمديد الاختياري للموسم الثالث وهو مصمم على استكمال الموسم الثاني من العقد الذي وقعه مع باريس سان جيرمان.

وهذا يعني جمع راتبه الصافي السنوي البالغ 60 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة الولاء البالغة 90 مليون يورو التي تم الاتفاق عليها في مايو من العام الماضي، بعد جمع 150 مليون يورو، تأتي خطوته القادمة في الالتزام بالانتقال لريال مدريد اعتبارًا من الأول من يناير وتُجرى المفاوضات حول مكافأة الانضمام بين 100 و 125 مليون يورو كتعويض عن وصوله إلى ملعب سانتياجو برنابيو كلاعب حر.

يشعر باريس سان جيرمان بالخداع وانتشرت تقارير منذ أيام أنه إذا لم ينجحوا في إقناع نجمهم بالتجديد، فسيتخلصون منه عن طريق البيع ومع ذلك، الأمر ليس بهذه البساطة حيث أنه لحدوث عملية انتقال، يجب أن توافق الأطراف الثلاثة المعنية.

هنا حيث يضع مبابي شروطه لقبول الانتقال إذا تخلى عن المبلغ المضمون له في عقده حتى 1 يونيو 2024، وإذا كان يتوجب على ريال مدريد أو أي نادٍ آخر ينتقل إليه دفع رسوم انتقال عالية، فإن هذا النادي لن يكون ملزمًا أيضًا بدفع مكافأة تعاقد.

ولا يرغب كيليان مبابي في فقدان مبالغ مالية بهذا الحجم، لذلك، إذا أراد باريس سان جيرمان الاستفادة منه لاسترداد قيمة الانتقال وتوفير رواتبه ومكافأة الولاء، فلن يكون لديهم خيار سوى الاستجابة لمطالبه.

خيار آخر هو تخفيض قيمة الانتقال بشكل كبير لتعويض مبابي عن تخليه عن مكافأة الولاء، حيث تشير تقارير إعلامية عدة إلى أن باريس سان جيرمان يفكر في طلب 200 مليون يورو، وهي القيمة التي عرضها ريال مدريد في عرضهم الأخير في نهاية أغسطس 2021، عندما لم يتلقوا ردًا من باريس سان جيرمان وتدهورت العلاقات بين الناديين.

إذا لم يحدث ذلك، فإن الحل الوحيد الذي يبقى هو أن يستكمل مبابي عقده ويغادر العام المقبل مجانًا.

وفي الوقت نفسه، تعلم والدة اللاعب بالفعل أن الشروط التي عرضها ريال مدريد هي نفس الشروط التي تم التفاوض عليها قبل عامين، بما في ذلك راتب سنوي يتراوح بين 25 و 30 مليون يورو و125 مليون يورو كمكافأة توقيع يدفعونها فقط في حال انضمام اللاعب في صفقة انتقال حر، دون أن يكون على النادي أن يدفع رسوم انتقال كبيرة لباريس.