بعد السقوط أمام إيطاليا .. حارس فرنسا يتسبب في صدمة كيليان مبابي بغرفة الملابس!

ماذا فعل حارس فرنسا بعد الهزيمة أمام إيطاليا؟

تسبب مايك مينيان حارس مرمى منتخب فرنسا في صدمة النجم كيليان مبابي داخل غرفة الملابس، بعد نهاية مباراة الديوك ضد إيطاليا، بدوري الأمم الأوروبية A.

وكان المنتخب الفرنسي متقدمًا بهدف دون رد على ضيفه إيطاليا، قبل أن يقلب الأزوري النتيجة بإحرازه 3 أهداف ويحقق الانتصار.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن مايك حارس فرنسا غضب من أداء زملائه، وقام بالصراخ في وجه باقي اللاعبين في غرفة تبديل الملابس، منتقدًا مستوى اللاعبين وافتقارهم إلى الرغبة والعدوانية التي أظهروها مقارنة بمنتخب إيطاليا.

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وأضافت الصحيفة أن قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي ونائبه أنطوان جريزمان لم يتحدثا بعد ما قاله الحارس مايك، حيث جلس الجميع في صمت.

ولكن مينيان رفض الحديث عن الأمر خلال تصريحاته مع الصحفيين، حيث قال: "ما يحدث داخل غرفة تبديل الملابس يبقى بيننا، وواجهنا فريقًا كبيرًا دافع بشكل جيد، ويتعين علينا المضي قدمًا".