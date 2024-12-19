"سيكون شرفًا عظيمًا" .. كيليان مبابي يعلن "أمنيته" باللعب مع كريستيانو رونالدو ولكن!

مبابي لا يخفي "إعحابه" برونالدو في كل فرصة تتاح له..

أعلن كيليان مبابي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، "أمنيته" باللعب مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، خلال الفترة القادمة.

رونالدو هو "قدوة" مبابي في عالم الساحرة المستديرة؛ حيث أن صور مهاجم النصر الحالي، كانت "تغطي" حائط غرفة النجم الفرنسي في صغره؛ كما أنه أكد في أكثر من مناسبة، أنه يريد السير على خطى الأسطورة البرتغالية.

وفي هذا السياق.. قال مبابي في تصريحات مع شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، بعد التتويج مع ريال مدريد بلقب كأس القارات للأندية 2024: "سيكون شرفًا عظيمًا وأمرًا ممتعًا؛ أن أتمكن من اللعب مع رونالدو، في فريقٍ واحد".

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وعلى الرغم من ذلك.. اعتبر النجم الفرنسي أن اللعب مع "قدوته"، سيكون أمرًا معقدًا للغاية الآن؛ في إشارة إلى ابتعاد طريقيهما، بعد مغادرة كريستيانو "39 سنة" للقارة العجوز، وانتقاله إلى الفريق النصراوي.

وأكد كيليان مبابي الذي سيكمل عامه الـ26 غدًا الجمعة، أن حلم مزاملة رونالدو في فريقٍ واحد "لم يتحقق"؛ ولكنه أتيحت له في المقابل، فرصة مواجهة أسطورة هذه الرياضة باللعب ضده.

جدير بالذكر أن رونالدو مثّل نادي ريال مدريد، في الفترة من 2009 إلى 2018، قبل الانتقال إلى يوفنتوس ثم العودة إلى مانشستر يونايتد؛ وصولًا إلى الانضمام للنصر في يناير 2023، وبعقد لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025.