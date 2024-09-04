أسطورة فرنسا: مبابي محدود ومستواه الحقيقي ظهر بجوار فينيسيوس!

هجوم عنيف على نجم ريال مدريد

يؤمن كريستوف دوجاري نجم فرنسا السابق أن مواطنه كيليان مبابي سيكون عليه التحسن كثيرًا في ريال مدريد، بسبب القيود الموضوعة عليه بحكم لعبه بجوار فينيسيوس جونيور.

مبابي نجح في التسجيل أمام أتالانتا في نهائي السوبر الأوروبي، ولكنه بدأ الدوري الإسباني بصورة ضعيفة بعدم التسجيل في أول 3 مباريات، قبل أن يكسر صيامه التهديفي ضد ريال بيتيس، حيث ساعد فريقه على الفوز بتسجيل هدفين.

ومن جانبه قال دوجاري في تصريحات عبر "RMC Sport":"لا تزال بداية ناجحة لموسم مبابي، لقد سجل في المباراة الأولى وأحرز هدفين ضد بيتيس، لو التزمنا بالإحصائيات فهذا ناجح، ولكن في الحقيقة مستواه كان متوسطًا وليس جيدًا بما فيه الكافية لفترة طويلة".

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وأضاف:"هذا الأمر ظهر لعدة أشهر سواء مع المنتخب الفرنسي أو باريس سان جيرمان وحاليًا في ريال، يحتاج إلى التحسن في دوره كمهاجم ولعب الكرات الرأسية، وكذلك في المواجهات الثنائية مع التحدي البدني في هذا المركز، لأنه يصنع الفارق بدرجة أقل من المتوقع".

وعن منافسته على الكرة الذهبية:"أصبحنا نرى الحدود الفنية لمبابي الآن، هو ليس من أفضل 10 لاعبين في العالم، لأن حدوده ظهرت بجوار لاعب مثل فينيسيوس بجانبه".

ومن جانبه اتفق جيروم روثين مع وجهة نظر دوجاري، حيث قال:"فارق المستوى البدني أمر واضح بين مبابي وفينيسيوس، خاصة عندما يجد كيليان نفسه على الجانب الأيسر، فينيسيوس يصنع الفارق بطريقة لا يقدر عليها مبابي، لأن الأخير يكافح من أجل مراوغة المدافعين".

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت بعض التكهنات حول عدم انسجام مبابي وفينيسيوس في ريال مدريد، وأن هذا الأمر كان سببًا رئيسيًا في سقوط الفريق بفخ التعادل أمام ريال مايوركا ولاس بالماس بالدوري الإسباني.