كيليان مبابي عن صاحب أشهر فرصة في نهائي كأس العالم 2022: مهاجم متكامل!

قائد منتخب فرنسا يشيد بشريكه الجديد في هجوم "الديوك".

أشاد كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا بقدرات راندال كولو مواني شريكه في هجوم "الديوك" معتبرًا إياه لاعبًا متكاملًا للغاية.

الثنائي لعب جنبًا إلى جنب خلال مباراتي الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024 أمام هولندا وجمهورية إيرلندا، والتي حقق فيهما "الديوك" الفوز، ليتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

مبابي قال عن كولو مواني في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "إنه مهاجم يقدم خيارات لعب مختلفة لفريقنا، إنه متكامل للغاية، لديه تأثير مثير على اللعب".

وأضاف: "نحن سعداء بما قدمه ضد هولندا، وآمل أن يساعدنا أكثر، وسنحاول مساعدته على التسجيل في المستقبل".

يذكر أن كولو مواني كان صاحب الفرصة الأشهر في نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين، بعدما أضاع فرصة سانحة للتسجيل في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعدما تصدي إيميليانو مارتينيز حارس "الألبيسيليستي" لتسديدة المهاجم الشاب.