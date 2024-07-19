علاقة غريبة بين النجم الفرنسي والسيارات

يعطي وصول كيليان مبابي إلى ريال مدريد الفرصة لإضافة المزيد من السيارات المميزة لأسطوله الضخم ولكن رغم ذلك يرفض الفرنسي استخدامها بنفسه، الأمر الذي أثار حيرة الصحافة الإسبانية.

وقالت صحيفة "آس" إن أولى السيارات التي سيحصل عليها نجم ريال مدريد الجديد ستكون من شركة BMW الألمانية في ظل الشراكة بينها وبين النادي الإسباني.

ورغم ذلك، لن يستغل مبابي الفرصة لتجربة السيارة الجديدة أو أي من السيارات الفخمة التي يمتلكها بأسطوله لأنه بحسب تصريحات سابقة مع "بليتشر ريبورت" لا يمتلك رخصة قيادة من الأساس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال مبابي: "بالنسبة للكثيرين الأمر إلزامي ولكن ليس لي، الأمر يعتبر بالنسبة للبعض استقلالية ولكن أنا دائماً تمتعت بسائق شخصي".

وبحسب تقرير "آس"، يحتوي أسطول مبابي على سيارات من فيراري أشهرها 458 التي تتخطى قيمتها 300 ألف يورو، بالإضافة إلى سيارات من أودي، مرسيدس، وفولكس.