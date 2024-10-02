مصادر من ريال مدريد تكشف .. السر وراء تغلب مبابي على الإصابة والعودة السريعة أمام ليل

شهادة ثقة من المدينة الرياضية

يظهر النجم الفرنسي كيليان مبابي، للمرة الأولى في بلاده بقميص ريال مدريد، اليوم الأربعاء عندما يواجه ليل الفرنسي، على ملعب بيار موروا، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، تقريرًا، كشفت خلاله نقلًا عن مصادر من النادي الملكي، عن الطريقة التي نجح بها مبابي في التعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ديبورتيفو ألافيس قبل أسبوع، حيث كانت وتيرته سريعة للغاية في التعافي.

وأشارت الشبكة، إلى أن كيليان منذ ذلك اليوم (24 سبتمبر 2024) يتعافى في فالديبيباس، حيث كان يخوض جلسات تدريبية مزدوجة في المدينة الرياضية لريال مدريد بشكل يومي، مما سرع من وتيرة عودته للمباريات وهو ما أبهر جميع العاملين في النادي بشكل عام.

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وأوضحت أن عودة مبابي السريعة للمباريات، ليست مفاجأة لكل من يتابع أداء النجم الفرنسي في جلسات التأهيل، حيث يهتم بالتدريبات المزدوجة يوميًا وعلى مدار أسبوع بشكل جيد للغاية، وعندما شعر بقدرته على المشاركة عاد فورًا إلى قائمة المدرب كارلو أنشيلوتي.

وكانت التوقعات المبدئية لعودة مبابي إلى مباريات ريال مدريد، حوالي 3 أسابيع، إلا أن الالتزام بالجلسات كان سببًا في إنهاء هذه الفترة سريعًا، فيما نقلت صحيفة "ماركا" عن تقارير طبية أن الإصابة لا تحتاج هذه الفترة الطويلة للعودة.

يذكر أن كيليان مبابي لعب مع ريال مدريد 9 مباريات منذ بداية الموسم، سجل خلالها 7 أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة، في جميع المسابقات.