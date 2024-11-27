سقوط "كوميدي" وإهدار ركلة جزاء .. كيليان مبابي النجم "المثير للشفقة" في ليلة هزيمة ريال مدريد أمام ليفربول

مبابي لعب في مركزه ولكنه لم يقدم المطلوب!

لعب النجم الفرنسي كيليان مبابي دور ضيف الشرف، في قمة ليفربول ضد ريال مدريد، ببطولة دوري أبطال أوروبا، إذ لم يقدم أي شيء يُذكر في تلك الليلة!

وحقق ليفربول الفوز على ضيفه ريال مدريد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، بالجولة الخامسة ضمن منافسات البطولة القارية.

سقوط مثير للسخرية وأهدر ركلة جزاء

سخرت الجماهير من مستوى كيليان مبابي خلال الشوط الأول، خاصة بعدما سقط على الأرض بطريقة غريبة على رأسه، إذ انتشرت الصورة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي!

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وأهدر مبابي ركلة جزاء لمصلحة ريال مدريد بالدقيقة 61 من زمن المباراة، بعدما سدد الكرة على يسار كويمين كيليهر، الذي نجح في التصدي لها ببراعة.

وظهر مبابي بوجه باهت في المباراة، حيث قام مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بمنحه تعليمات بالتواجد بشكل كبير داخل منطقة الجزاء، وهذا ما يُعاني منه النجم الفرنسي.

أرقام مبابي.. الأقل في فريقه!

الجميع توقع أن مبابي سيقدم أفضل مباراة له مع ريال مدريد، منذ انتقاله في الصيف الماضي، ولكنه كان على العكس تمامًا، حيث حصل على أقل تقييم بين جميع اللاعبين بـ 6.3 من جانب شبكة "سوفا سكور.

سدد مبابي الكرة على المرمى مرة واحدة، وأهدر ركلة جزاء، ولمس الكرة 43 مرة، ودقة تمريراته هي 75%، وفقد الاستحواذ 15 مرة.

وقع كيليان في التسلل مرة واحدة، وحصل على خطأ وحيد، وشارك في 13 تدخلًا فاز في 6 منهم، ولعب عرضية واحدة كان غير صحيحة.