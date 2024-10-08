من يكون قائد فرنسا الجديد؟

أوضح ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، السبب وراء استبعاد كيليان مبابي، من قائمة فريقه خلال فترة التوقف الدولي الجارية، والتي يخوض خلالها الديوك مباراتين ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتعرض مبابي لإصابة خلال مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، غاب على إثرها لمدة أسبوع ليغيب عن ديربي مدريد، قبل أن يعود بديلًا أمام ليل في دوري أبطال أوروبا وأساسيًا خلال مباراة فياريال، السبت الماضي.

وقال ديشان في مؤتمر صحفي للإعلان عن قائمة فرنسا: "استبعدت كيليان من قائمة فرنسا، لأنن يجب أن نضع مصلحة اللاعب في المقام الأول، بدلًا من أن نعرقله بالصعوبات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "مصالح الأندية والمنتخبات الوطنية تتعارض بالضرورة في بعض الأحيان، لكن يجب ألا ننسى أن اللاعب موظف لدى ريال مدريد في الأساس وليس المنتخب الوطني".

وتابع: "جميع الأندية تخشى إرسال لاعبيها إلى المنتخبات الوطنية، خوفًا من الإصابة والمجازفة بهم، وأنا لا أجازف بلاعبي أبدًا".

وتطرق ديشان للحديث عن قائد منتخب فرنسا في غياب مبابي وجريزمان: "هذا الأمر يدور في ذهني بالطبع. لكن الشيء المهم هو أن نتمكن من مناقشة الأمر مع اللاعبين الذين قد يشعرون بالقلق".

وختم: "بالطبع غياب كيليان، القائد، ونائبه أنطوان جريزمان، عن هاتين المباراتين يعني أن هناك مرشحين آخرين. الخبرة ليست العامل الحاسم في هذا الأمر، بل القدرة التي قد يمتلكها البعض لتحمل هذه المسؤولية".