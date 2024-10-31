الكشف عن سبب تراجعه عن قراره .. كيليان مبابي رفض اللعب مع فرنسا في سبتمبر ولكن!

أسرار وكواليس من المنتخب الفرنسي

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن كواليس وأسرار مثيرة تخص المنتخب الفرنسي ونجمه كيليان مبابي الذي لا يعيش أفضل أيامه مع فريقه ريال مدريد عقب الخسارة أمام برشلونة في الكلاسيكو 4-0.

المهاجم الفرنسي كان قد غاب عن المعسكر الأخير للمنتخب، وقد فسر المدرب ديديه ديشان ذلك بحاجته للتعافي من الإصابة، لكنه لعب عدة مباريات مع ريال مدريد مما عرضه لموجة من الانتقادات خاصة أنه يحمل شارة قيادة الديوك.

الصحيفة أوضحت أن مبابي كان قد تواصل مع ديشان طالبًا منه عدم دعوته للمعسكر الذي أقيم في سبتمبر الماضي وشهد مواجهتي إيطاليا وبلجيكا، وذلك لعدة أسباب أبرزها يخص صيفه الساخن الذي شهد انتقاله إلى ريال مدريد وكذلك خسارتهم بطولة يورو 2024.

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وكشفت ليكيب أن سبب تراجع اللاعب عن قراره والانضمام إلى المعسكر كان ضغط والديه عليه، حيث أقنعاه بالانضمام لتشكيلة الديوك في ذلك الوقت وهو ما حدث بالفعل.

يُشار إلى أن مبابي صُور خلال معسكر المنتخب الفرنسي الأخير وهو متواجد في أحد الفنادق في ستوكهولم وقد قُدم ضده بعدها شكوى رسمية بتهمة الاغتصاب.