هدف صاروخي "مُبهر" والتسلل رفض صناعته لفينيسيوس .. كيليان مبابي يتألق بلقاء ريال مدريد وسيلتا فيجو

مبابي يُسجل في ليلة فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو

شارك النجم الفرنسي كيليان مبابي في انتصار ريال مدريد على سيلتا فيجو، بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

مبابي استطاع أن يقدم مباراة رائعة، وتمكن من تسجيل هدف التقدم، الذي أبهر به الجميع، كما صنع هدف آخر ولكن لم يُحتسب بسبب التسلل.

هدف صاروخي والتسلل حرمه من الصناعة لفينيسيوس

سجل مبابي الهدف الأول لريال مدريد بالدقيقة 20 من عمر المباراة، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، أسكنت شباك سيلتا، ليُسجل هدفًا نال إعجاب الجميع.

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وصنع مبابي هدفًا آخر بالدقيقة 54 لزميله البرازيلي فينيسيوس، ولكن الحكم رفض احتسابه بسبب تسلل كيليان الذي انطلق خلف مدافعي فيجو ليمرر الكرة إلى جونيور الذي وضع الكرة في المرمى.

وأهدر مبابي فرصة هدف محقق بالدقيقة 59 من عمر المباراة، بعد خطأ دفاعي، وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء، ولكنه لم يتمكن من السيطرة عليها ليُهدر الفرصة.

أرقام كيليان مبابي ضد سيلتا فيجو

استطاع مبابي أن يصل إلى المساهمة التهديفية رقم 9 مع ريال مدريد في جميع البطولات، بواقع 8 أهداف وأسيست وحيد كان ضد إسبانيول بالدوري الإسباني.

لعب مبابي 82 دقيقة فقط، حتى تم تغييره بنزول داني سيبايوس بدلًا منه، سجل هدف واحد، وسدد الكرة مرتين واحدة على المرمى والأخرى تصدى لها مدافعي سيلتا.

ولمس كيليان الكرة 46 مرة، ودقة تمريراته 88%، وفاز في 3 التحامات من أصل 9، كما أنه فقد الاستحواذ على الكرة 13 مرة، وحصل على خطأين وارتكب خطأ واحد.