حملة الهجوم ضده أتت بثمارها .. كيليان مبابي يفاجئ ريال مدريد بعد رحلة السويد المثيرة

النجم الفرنسي يتعرض لحملة هجوم في التوقف الدولي الحالي..

أحيانًا يكون الهجوم هو خير وسيلة لإعادة اللاعب لرشده، وهذا ما نجحت به الحملة ضد الفرنسي كيليان مبابي؛ نجم ريال مدريد الإسباني، بعد سفره للسويد.

الفرنسي لم ينضم لمعسكر منتخب بلاده في التوقف الدولي الحالي بداعي الخضوع لفترة تأهيل بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

لكن الجمهور تفاجأ بسفر كيليان للسويد، وهو ما عرضه للهجوم، بل وصل الأمر في التشكيك به واتهامه بالتمرد على بلاده، وكذلك قاد الهجوم على مسؤولي ريال مدريد للسماح له بالمغادرة بدلًا من البقاء في مدريد.

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أما تلك الحملة، قرر مبابي العودة لمقر تدريبات الملكي "فالديبيباس"، أمس الإثنين، والأداء بعض التدريبات في صالة الألعاب الرياضية، قبل 24 ساعة من الموعد المتفق عليه لعودته.

وشارك مبابي في تلك الحصة التدريبية ثنائي حراسة مرمى الميرنجي أندري لونين وتيبو كورتوا.

يذكر أن هناك بعض الأنباء التي زعمت عن تقديم امرأة لشكوى بتعرضها للاغتصاب في الفندق الذي أقام به مبابي وبعض أقاربه في أحد فنادق ستوكهولم، وهي الأنباء التي اتهم بها مبابي ناديه السابق باريس سان جيرمان بالوقوف ورائها، نافيًا إياها جملة وتفصيلًا.