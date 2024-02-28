كواليس مُقلقة لريال مدريد .. مبابي يشعل التكهنات مجددًا حول مستقبله!

المسلسل مستمر بتفاصيل جديدة

خلال اللقاء رفيع المستوى الذي عقد في قصر الإليزيه الرئاسي في فرنسا، وبحضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ورئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، يبدو أن كيليان مبابي يود إثارة الغموض من جديد حول مستقبله.

العشاء الذي حضره إلى جانب مبابي لفيف من لاعبي ومسؤولي باريس سان جيرمان تمنى له فيه أمير قطر "حظًا موفقًا" وفقا لشبكة آر إم سي سبورت الفرنسية، ما اعتبره كثيرون علامة على الرحيل.

المصدر ذاته يؤكد أن ماكرون طالب مبابي بالبقاء، قائلًا إنه "سيتسبب لهم في مشكلات" على حد تعبير ماكرون حال رحيله عن باريس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن مبابي الواضح في مغادرته لبي إس جي، أكد لكل هذه الأطراف نقطة هامة خلال الاجتماع تتمثل في أنه لم يوقع لريال مدريد حتى الآن، وهي تفصيلة بالغة الأهمية.

هذه التفصيلة قد تفتح باب الاحتمالات على مصراعيه مجددًا بشأن مستقبل اللاعب الفرنسي في النادي الباريسي، وما إذا كان حقًا قد حسم وجهته المقبلة إلى ريال مدريد، ولنا في العرض الذي قدم له قبل موسمين من أجل البقاء في باريس سان جيرمان خلال الوقت الأخير من الموسم خير مثال.

يذكر أن مبابي لم يرتبط فقط بالانضمام لريال مدريد، حيث انتشرت تكهنات حول اهتمام آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد بالحصول على خدماته.