شطيرة خنزير ومسلسل ضد الإرهاب .. الكشف عن طريقة مبابي للهروب من كابوس لاس بالماس!

حملة من الهجوم يتعرض لها النجم الفرنسي

تركيز كبير على المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد بعد بضعة أسابيع على وصوله، حتى وصل الأمر إلى معرفة ما شاهده بعد التعادل مع لاس بالماس.

مبابي بدأ مبارياته الرسمية مع ريال بالتسجيل في نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام أتالانتا، في المباراة التي فاز بها فريقه بهدفين نظيفين، ولكنه عجز عن التسجيل في 3 مباريات بالدوري الإسباني ضد ريال مايوركا وريال بلد الوليد ولاس بالماس.

برنامج "إل شيرينجيتو" قال إن مبابي قرر الانفصال عن الواقع قليلًا بعد البداية السيئة على المستوى المحلي، والتعادل المُحبط لفريقه مع لاس بالماس، عن طريق أكل شطيرة من لحم الخنزير ملفوفة بورق البلسم مصحوبة بالعصير.

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وقال البرنامج إن اللاعب شوهد بعد المباراة وهو يشاهد المسلسل الأمريكي "24 ساعة" وهو عمل بدأ في الظهور منذ عام 2001، من بطولة الممثل كيفر ساذرلاند، ويتمتع بحبكة بوليسية لمشاهد في المراحل الأولى من القرن الحادي والعشرين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويسلط المسلسل الضوء على النضال ضد الإرهاب، حيث تدور أحداث القصة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حول التعامل مع الأزمة الدولية التي كانت تمر بها الولايات المتحدة بتلك الفترة.

ويبدو أن مبابي قرر الانعزال تمامًا عن كل ما يدور حوله من ضوضاء حول الفشل في التسجيل، طمحًا منه في إعادة شحن طاقته من جديد، والظهور بشكل مختلف في مباراة ريال القادمة أمام ريال بيتيس، غدًا، الأحد، بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني.