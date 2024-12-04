النجم الفرنسي يخرج عن صمته

كسر الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، حاجز الصمت وخرج بتصريحات للجماهير يتحمل خلالها مسؤولية خسارة فريقه الأخيرة أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.

وتلقى ريال مدريد هزيمته الثانية هذا الموسم في الليجا، حيث خسر بنتيجة (1-2) أمام أتلتيك بيلباو، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 16، في معقل الفريق الباسكي ملعب "سان ماميس"، بعدما خسر من قبل أمام برشلونة برباعية نظيفة في الجولة 11 من المسابقة.

وبينما كانت النتيجة تشير لتقدم بيلباو بهدف سجله أليكس بيرينجور، تحصل الملكي على ركلة جزاء أهدرها كيليان مبابي بنفس الطريقة التي أهدر بها ركلة الجزاء أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، خلال المباراة التي خسرها الميرنجي (0-2).

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وكتب مبابي رسالة عبر "ستوري" في حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام": "نتيجة سيئة. خطأ كبير في مباراة كل تفاصيلها مهمة. أنا أتحمل كامل المسؤولية".

وأضاف النجم الفرنسي: "إنها لحظة صعبة لكنها الوقت المناسب لتغيير الوضع ولكي أظهر للجميع من أنا".

ومنذ انضمامه إلى ريال مدريد مطلع الموسم الجاري، قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، لعب كيليان مبابي 19 مباراة بقميص الملكي سجل خلالها 10 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.

وبهذه الخسارة يتجمد رصيد الملكي عند 33 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما رفع بيلباو رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع.