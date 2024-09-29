ليس بسبب الإصابة .. الكشف عن سبب حرمان مبابي من متابعة ديربي مدريد بالمدرجات!

النجم الفرنسي سيكتفي بمشاهدة ديربي مدريد في منزله

كشفت تقارير صحفية عن السبب الحقيقي وراء حرمان النجم الفرنسي كيليان مبابي من متابعة مباراة ديربي مدريد بين فريقه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد من ملعب واندا ميتروبولياتنو.

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ويُعاني مبابي من إصابة عضلية في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر، حيث يجب أن يبتعد عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، وبالتالي سيغيب عن أول مباراة كبيرة لريال مدريد.

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وأشارت "RMC" الفرنسية إلى أن ريال مدريد منع مبابي من التواجد في ملعب ميتروبوليتانو لمؤازرة الفريق من المدرجات، خوفًا من الحملات العنصرية التي ستقوم بها الجماهير ضد فينيسيوس جونيور.

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وتخطط جماهير أتلتيكو مدريد بارتداء أقنعة واقية "كمامات"، من أجل توجيه إهانات عنصرية إلى فينيسيوس، دون أن تتعرف عليهم الكاميرات، ومن ثم القبض عليهم وتوقيع العقوبات.

ولذلك يفضل ريال مدريد عدم المخاطرة، وقرروا حرمان مبابي من التواجد في الملعب، وسيكتفي بمشاهدة المباراة من التلفاز في منزله.