كيليان مبابي: لو ربطت مستقبلي بدوري الأبطال لتركت باريس منذ زمن

الفرنسي الشاب ليس مهووسًا بالكرة الذهبية ولا يربط مصيره بدوري الأبطال

يعتقد الفرنسي كيليان مبابي، الذي بات الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، أن اللعب لفريق العاصمة الفرنسية شرف، ولا يمكن ربط استمراره مع الفريق بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.

وانفرد مبابي، 24 سنة، بعد هدفه في مرمى نانت أمس السبت خلال فوزهم 4-2 بالدوري الفرنسي، بلقب الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 201 هدفًا.

وقال كيليان عقب اللقاء: "اللعب لباريس سان جيرمان أمر خاص بالنسبة لي. لو قال لي شخص إنني سأصبح الهداف التاريخي للفريق مرتديًا شارة قيادته فلم أكن لأصدقه. هذا إنجاز شخصي لكنني هنا للإنجازات الجماعية. شكرًا لزملائي ومدربي وللإدارة والجمهور. اللعب لباريس شرف. أتيت هنا لاعب شاب وتعلمت الكثير حتى على المستوى الشخصي".

وحول مستقبله مع باريس رد مبابي: "هل ستؤثر مباراة بايرن ميونخ على مستقبلي؟ لا أظن ذلك، لو ربطت مستقبلي بدوري الأبطال، ولست راغبًا في التقليل من احترام النادي، لكنت رحلت من فترة طويلة (ضاحكًا). سعيد هنا وحتى هذه اللحظة فلا أفكر سوى في إسعاد باريس سان جيرمان".

ولم يتوج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا طوال تاريخه، وقد خسر النادي النهائي في 2020 أمام بايرن ميونخ الألماني الذي يتأخر أمامه باريس بهدف في ثمن النهائي. وسيلعب الفريقان في ألمانيا مباراة الإياب الأربعاء المقبل.

وعن التتويج بالكرة الذهبية قال نجم باريس: "الكرة الذهبية هدف دائم، لكنها ليست أولوية في هذه اللحظة. لو استمريت على هذا المنوال فسأفوز بها".