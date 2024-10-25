انتصار جديد لكيليان مبابي على باريس سان جيرمان في "معركة النفس الطويل"

النادي الفرنسي يخسر الاستئناف

كشفت تقارير صحفية، عن تطور جديد في قضية النجم الفرنسي كيليان مبابي في قضيته مع ناديه السابق باريس سان جيرمان.

مبابي الذي رحل عن باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، تقدم بدعوى قضائية ضد ناديه السابق يطالب فيها بالحصول على 55 مليون يورو، والتي تشمل مكافأة الولاء وراتب آخر 3 أشهر في عقده، لم يتم دفعها بعد.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن مبابي حصل على حكم قضائي جديد ينصفه على باريس سان جيرمان ويمنحه الحق في الحصول على كافة مستحقاته العالقة لدى ناديه السابق كاملة.

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وكانت اللجنة القانونية في رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، قد تواصلت مع مبابي للتفاوض حول هذا النزاع، وهو الأمر الذي رفضه المهاجم وحُكم على النادي بدفع ما عليه (55 مليون يورو).

وبالفعل استأنف باريس سان جيرمان على القرار السابق، لكن وفقًا لـ"ليكيب"، فإن النادي الفرنسي خسر هذا الاستئناف في جلسة اليوم الجمعة، وأصبح مطالبًا بدفع المبلغ كاملًا للنجم الفرنسي.

واستدركت الصحيفة الفرنسية: "باريس لا يزال لديه درجة تقاضي أخرى وهذا النزاع سيستمر لوقت طويل، حيث سيكون النادي العاصمي قادرًا على الاستئناف أمام لجنة الاستئناف العليا، والتي تخضع لولاية الاتحاد الفرنسي لكرة القدم".

في المقابل، أكدت أن مبابي أيضًا سيواصل كل الإجراءات القانونية للحصول على مستحقاته، إذ يمكنه الاستئناف أمام اللجنة الأولمبية الفرنسية، وسيطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومحكمة العمل.

ويستعد كيليان مبابي حاليًا مع فريقه ريال مدريد، لمواجهة صعبة وقوية أمام ضيفه برشلونة، غدًا السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.