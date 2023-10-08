كيليان مبابي إلى الهاوية .. نجوت يا ريال مدريد من "فقاعة" فتى باريس سان جيرمان المدلل!

الأداء المحبط يواصل مطاردة كيليان مبابي..

بعد تعادل محبط في الجولة الماضية أمام كليرمون فوت، استعاد نادي باريس سان جيرمان عافيته في الدوري الفرنسي، بتحقيق الفوز خارج أرضه على رين بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "روازون بارك" لحساب الجولة الثامنة من منافسات موسم 2023-2024 من "ليج 1".

صحيح أن باريس سان جيرمان حقق المطلوب أمام رين، وحصد ثلاث نقاط ثمينة جعلته يواصل مطاردة موناكو ونيس على الصدارة، إلا أن القلق الحقيقي كان بسبب مستوى كيليان مبابي نجم الفريق خلال المباراة.

وبدات أجراس الإنذار تدق حول مبابي مؤخرًا، خاصة وأن نجم باريس سان جيرمان لم يسجل في آخر 4 مباريات مع الفريق، بواقع 3 مباريات في الدوري الفرنسي، ومباراة في دوري أبطال أوروبا.

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ماذا حدث يا مبابي؟

من النادر أن يغيب مبابي عن التسجيل أو المساهمة التهديفية كل هذا الوقت، وذلك بالتأكيد يجعل التساؤلات تتزايد حول مستقبله في "حديقة الأمراء".

مبابي لم يعد على الطريق الصحيح مع باريس سان جيرمان، وإهدار هذا الكم من الفرص السهلة والسانحة للتسجيل يدل على أنه لا يمر بأفضل حالاته ذهنيًا.

صحيح أن مبابي يظهر دائمًا كحل لزملائه في الفريق، ويحاول دائمًا على المرمى، لكن الفاعلية التي لطالما اتسم بها تراجعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

ريال مدريد ينجو من الفخ!

أداء مبابي المحبط في افتتاح موسم 2023-2024 قد يكون مؤشرًا خطيرًا على احتمالية انهيار حلمه في انتقال وشيك إلى ريال مدريد في يونيو المقبل، مع اقتراب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

ريال مدريد يبدو الرابح الأكبر من كل ما يحدث الآن مع مبابي، فلم يدفع مبلغًا باهظًا إلى باريس سان جيرمان الذي يعد أحد ألد أعداءه، وتعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام ليصبح نجم الفريق الأول، وربما يحصل على مبابي بالمجان في نهاية الموسم.

وربما نجا ريال مدريد من فخ فتى باريس سان جيرمان المدلل، وقد تكون هذه التحذيرات المبكرة مؤشرًا على أن النادي الملكي قد يبحث في اتجاه آخر عن مهاجمه المنتظر إذا ما استمر مستوى مبابي في التراجع.

دفاع مستميت!

ويبدو أن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان يعي جيدًا ما يمر به نجم فريقه، حيث خرج للدفاع عنه بقوة في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

وقال إنريكي: "صحيح أنه لم يسجل ولكنه كان في مستوى عالٍ جدًا منذ بداية الموسم لقد صنع فرصًا جيدة، لقد قام بتمريرات وخلق فرصًا جيدة لنفسه".

وأضاف المدرب الإسباني: "صحيح أنه من الغريب بعض الشيء أنه لم يسجل في هذه المباراة، لكنه أمر عارض، أتذكر ما يجلبه إلى الفريق في الهجوم والدفاع".

وبالتأكيد فإن دفاع إنريكي عن مبابي أمر مطلوب حتى لا يزعزع ثقة نجم فريقه في نفسه، لكن في الوقت نفسه فإن الحذر مطلوب عند التعامل مع لاعب يملك مزاجية الفرنسي.