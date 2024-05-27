كيليان مبابي ليس الأفضل! .. لويس إنريكي يقدم دليلًا جديدًا على خلافاته مع اللاعب

أنباء خلافات لويس إنريكي وكيليان مبابي انتشرت بقوة..

زاد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من حدة الشائعات؛ بشأن خلافاته مع المهاجم الدولي كيليان مبابي، والتي ترددت كثيرًا، خلال الموسم الرياضي 2023-2024.

مبابي أعلن "الرحيل" عن نادي باريس سان جيرمان، في صيف العام الحالي؛ بعد 7 سنوات مع الفريق الأول لكرة القدم، سجل خلالها 256 هدفًا وصنع 108 آخرين، خلال 308 مباريات.

وتجاهل إنريكي في تصريحات لوسائل الإعلام، اليوم الإثنين، اختيار مبابي كـ"أفضل لاعب" في الفريق الباريسي، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ على الرغم من مساهمته في 51 هدفًا، ما بين تسجيل وصناعة.

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واختار المدير الفني الإسباني، متوسط الميدان البرتغالي فيتينيا، كـ"أفضل لاعب" في نادي باريس سان جيرمان، خلال الموسم الرياضي الحالي.

وعن ذلك يقول لويس إنريكي: "بالنسبة لي فيتينيا هو لاعب الموسم.. إذا نظرت إلى صفاته كلاعب كرة قدم، سترى أنه الأفضل في الفريق، على الرغم من أن جميع اللاعبين (جيدين)؛ لكنه استثنائي".

جدير بالذكر أن فيتينيا البالغ من العمر 24 سنة، انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2022، قادمًا من العملاق البرتغالي بورتو؛ حيث ساهم في تسجيل 9 أهداف وصناعة 5 آخرين، خلال 46 مباراة رسمية، في الموسم الرياضي الحالي.