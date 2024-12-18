النهاية هذه المرة سعيدة .. مبابي "البطل" في صدفة نادرة الحدوث بملاعب كرة القدم!

كيليان يظفر باللقب الثاني مع الملكي

صنع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، واحدة من أغرب الصدف التي لا تحدث ربما سوى مرة في العمر، خلال مباراة فريقه اليوم أمام باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2024".

وافتتح كيليان التسجيل لريال مدريد في انتصاره العريض على باتشوكا (3-0)، اليوم الأربعاء على ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، ليساهم في تتويج فريقه بلقب كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2024".

وسلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الضوء على ظاهرة نادرة الحدوث في عالم كرة القدم، حيث سجل كيليان اليوم هدفه في تمام السادسة و37 دقيقة بتوقيت إسبانيا، وهي نفس الدقيقة التي سجل فيها النجم الفرنسي هدفًا لمنتخب بلاده على نفس الملعب (ستاد لوسيل) وبالتزامن مع نفس اليوم (18 ديسمبر)، لكن كان ذلك قبل عامين في شباك الأرجنتين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مبابي كان قد سجل هاتريك لحساب منتخب فرنسا في شباك الأرجنتين بنهائي كأس العالم 2022، الذي أقيم قبل عامين بالتمام والكمال على ستاد لوسيل، وجاء الهدف الثالث للنجم الفرنسي في الدقيقة 118 من عمر اللقاء، والتي تتوافق مع الساعة السادسة و37 دقيقة بتوقيت إسبانيا.

Getty

الفارق اليوم، أن كيليان احتفل مع زملائه في ريال مدريد بحصد اللقب القاري الذي يقدمه الفيفا، لكنه مع منتخب الديوك قدم كل ما يملك لإعادة فرنسا إلى اللقاء وبالفعل نجح في ذلك، إلا أن ميسي ورفاقه عاقبوه بالفوز في النهاية بركلات الترجيح (4-2).