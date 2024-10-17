علاقة جنسية ولكن! رسائل مبابي لفتاة تعزز موقفه في البراءة من الاغتصاب

النجم الفرنسي عاد لتدريبات ريال مدريد

تحديثات جديدة تخرج حول قضية الساعة، باتهام كيليان مبابي نجم ريال مدريد باغتصاب فتاة في السويد، وهذه المرة مع قصة قد تكون بمثابة دليل برائته.

مبابي ذهب في رحلة إلى مدينة ستوكهولم السويدية الأسبوع الماضي، حيث مكث في فندق ليلة الخميس، في الوقت الذي أكدت فيه الشرطة المحلية وجود تحقيق في اغتصاب مزعوم تزامنًا مع هذه الزيارة، لكنها لم تذكر اسم اللاعب، ليخرج الأخير لنفي هذه الأخبار التي ربطت اسمه بالواقعة ووصفها بـ"الكاذبة".

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، كشفت عن بعض التفاصيل الجديدة حول هذه الزيارة، حيث أكدت أن مبابي أقام علاقة جنسية بالفعل مع امرأة شابة في السويد، ولكن الأمر حدث بالتراضي وفقًا لرواية اللاعب نفسه.

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وفي سياق متصل قالت شبكة "RMC Sport" إن مبابي لديه إثباتات على ذلك من رسائل نصية كتبتها هذه الشابة بعد خروجها من الفندق، عقب إقامة علاقة حميمية مع نجم ريال مدريد.

وأشارت إلى أن سياق الرسائل بين مبابي والفتاة البالغة من العمر 25 سنة، لا يوحي بأنها المشتكية، لأن المحادثة كانت إيجابية بينهما وليس بها أي اتهامات بالاعتداء.

جدير بالذكر أن مبابي قرر تجاهل شكوى الاغتصاب الموجهة ضده تمامًا، وشارك في تدريبات ريال قبل استئناف الدوري الإسباني من جديد الأسبوع القادم، وخرج برسالة "مستمرون في العمل، هلا مدريد" عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.