كيف يلعب ميسي في باريس سان جيرمان؟ ومن هم ضحايا البرغوث؟

ميسي أصبح لاعبًا لنادي باريس سان جيرمان

وصل ليونيل ميسي صباح اليوم، الثلاثاء، إلى مدينة باريس الفرنسية تمهيدًا للتوقيع على عقد انضمامه إلى صفوف سان جيرمان ليترك برشلونة بعد 17 عامًا قضاها مع الفريق الأول.

ميسي وصل إلى فرق مدجج بالنجوم في كل المراكز تقريبًا، فبوجود نيمار وكيليان مبابي في الهجومي وباريدس ودي ماريا وفيراتي وفاينالدوم في الوسط وكذلك أشرف حكيمي وسيرخيو راموس وماركينيوس في الدفاع ودوناروما حارس المرمى، أصبحت حظوظ الهداف التاريخي للدوري الإسباني كبيرة في حصد المزيد والمزيد من الألقاب.

ولكن كيف يلعب ميسي مع باريس سان جيرمان؟ ومن يتضرر كثيرًا بقدوم البرغوث إلى مدينة النور؟

كيف يلعب ميسي مع باريس سان جيرمان؟

لم يعد ميسي كما في السابق جناح تقليدي على الرواق الأيمن، بل يتحرر كثيرًا إلى العمق ويمتلك مساحة كبيرة من الحرية في الثلث الهجومي.

من المتوقع أن يلعب ماوريسيو بوتشيتينو برسم 4-3-3 بوجود دوناروما في مركز حراسة المرمى وأمام راموس وماركينيوس وأشرف حكيمي على الرواق الأيمن وخوان بيرنات في الجهة اليسرى، والوسط مكون من فيراتي وفاينالدوم وباريديس ثم في الهجوم ميسي يمينًا ونيمار يسارًا وكيليان مبابي في العمق.

باريس سيتحول وقتها إلى نسخة من برشلونة 2014-2015 بمجهود دفاعي قليل من ميسي ونيمار ومبابي مع قيام ثلاثي الوسط بالتغطية الدفاعية الكافية ودور هجومي أقل.

بالطبع سيكون هناك وسائل ضغط في الثلث الهجومي لباريس سان جيرمان من جانب مبابي ونيمار بصورة أكبر من ميسي، ولكن عودة الثلاثي في المرتدات ستكون شبه نادرة.

الرسم الثاني هو 3-4-3 بوجود ماركينيوس وراموس وكيمبيمبي في الدفاع وحكيمي مع فاينالدوم وفيراتي ودي ماريا في الوسط والهجوم من الثلاثي MNM.

وجود دي ماريا على الرواق الأيسر وحكيمي على الجهة اليمنى سيكون مفيدًا لتوسيع عرض الملعب ومنح ميسي ونيمار حرية أكبر للتحرك في العمق خلف مبابي المهاجم.

كيف يلعب ميسي ونيمار في فريق واحد؟

صحيح سبق واجتمع ميسي ونيمار في برشلونة لكن الأخير كان يميل أكثر للعب على الطرف مقابل حرية كاملة من البولجا في العمق.

ولكن منذ وصول نيمار إلى باريس سان جيرمان وأصبح يتحرر أكثر في العمق ويمتلك زمام الهجوم وهو ما كان مفيدًا للاعب بشكل كبير ليفرض نفسه نجمًا للفريق حتى في ظل وجود مبابي.

ورغم أنّ الأمر يبدو صعبًا، لكن الحل الوحيد هو تكثيف الحالة الدفاعية من جانب لاعبي الوسط ومنح فرص لأسماء مثل إدريسا جاي ودانيلو للقيام بالمجهود البدني الذي لا يقوم به ميسي ونيمار بنفس الطريقة.

أيضًا علاقة ميسي المميزة داخل وخارج الملعب قد تجعل الثنائي يتفاهم بشكل أفضل ولا تتداخل أدوارهما.

من هم ضحايا ميسي في باريس سان جيرمان؟

مواطن ميسي، ماورو إيكاردي، هو أول ضحية للبرغوث، فالمهاجم الأرجنتيني لن يجد لنفسه مكانًا في التشكيل الأساسي بعد ضمان وجود الثلاثي مبابي ونيمار وميسي في المقدمة.

بالطبع قد يلعب في عدد من المباريات ولكن دقائق المشاركة سوف تقل بشكل ملحوظ.

أيضًا لن يستطيع بوتشيتينو اللعب بأي طريق لا يتواجد فيها ثلاثي في الهجوم، وبالتالي سيؤثر ذلك على دقائق لعب العديد من لاعبي الوسط، إلا أنّه سيكون مفيدًا لباريس سان جيرمان لتعديل الخطط المختلفة وفقًا للمنافس.

بول بوجبا هو ضحية أخرى لميسي، فبعد التوقيع مع هداف الليجا التاريخي ومنحه راتبًا يقدر بمبلغ 40 مليون يورو سنويًا، فلن يكون سهلًا جلب لاعب مانشستر يونايتد في الصيف الحالي.

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