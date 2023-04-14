كيف يقضي المحترفات المسلمات يومهن في رمضان؟

تعرف على النظام الغذائي في رمضان للاعبات كرة القدم

يتزامن شهر رمضان كل عام مع مواعيد المسابقات والبطولات الرياضية في المنطقة العربية والعالم.

ويلتزم العديد من الرياضيين المحليين أو المحترفيين في الخارج بأداء الصيام، الأمر الذي يتطلب جهد مضاعف من جانبهم من أجل الحفاظ على الطاقة واللياقة البدنية، فهل تساءلت من قبل كيف توازن لاعبات كرة القدم بين الصيام في رمضان وممارسة كرة القدم؟

الطريقة تختلف من شخص لآخر، لكن الجميع اتفق على ضرورة تناول وجبات تمدهم بالطاقة لتعويض ما يُفقد في الصيام كالبروتين والكربوهيدات والنشويات.

صابرين اللوزي لاعبة منتخب تونس للسيدات والمحترفة في صفوف فينورد أمستردام الهولندي أفصحت عن نظامها اليومي في رمضان وقالت: "أحب اتباع نظام يناسبني، اعتمد على نظام يمدني بالكثير من الطاقة لأن هذا ما يحتاجه الجسم أثناء ممارسة كرة القدم".

نادية رمضان لاعبة توت عنخ آمون المصري ومنتخب الفراعنة أدلت كذلك بتجربتها مع الصيام في رمضان وقالت: "عادة في رمضان أبدأ يومي منذ الحادية عشرة صباحًا، استريح قليلًا قبل أن أتوجه إلى مكان إقامة الفريق".

وأضافت "نحرص في يوم المباراة على الإفطار جميعًا في النادي، ثم نبدأ عمليات الإحماء قبل ساعة من صافرة البداية".

وأردفت "هناك بعض العادات التي أتوقف عنها في رمضان، مثل تناول الحلويات، أحبها كثيرًا لكنني استنغنى عنها مع الصيام".

وأوضحت "عندما كنت محترفة في أمريكا، كان الصيام صعبًا للغاية بالنسبة لي، لأنني كنت آنذاك أخوض المباريات في نهار رمضان".

وتابعت "كنت ألتزم بالصوم، وكان طبيب الفريق حريص على متابعة نظامي الغذائي، كان شاقًا بالنسبة لي ذهنيًا وجسديًا وخصوصًا عندما يكون جميع من حولك يعيشون يومًا عاديًا بخصوص الأكل والشرب".

سامية آدم لاعبة ساساري الإيطالي ومنتخب مصر قامت بتصوير فيديو تأخدك فيه عبر يومها في شهر رمضان مع المباريات، لمعرفة ذلك شاهد الفيديو الآتي: